2018 yılına da aç ve yoksul gireceğiz

Kıymetli okurlarım.
Yeni bir yıla giriyoruz.
Hükumete göre sürekli büyüyoruz ama her geçen yıl ekonomiden kaynaklı kültürel ve sosyal problemler artmaya devam ediyor.
Bu yıl haberlerde şahit olduğunuz intihar, cinnet vb. vakaları geçtiğimiz yıllarda da aynı oranda gördüğünüzü iddia edebilir misiniz?
Bu nasıl bir ekonomik büyüme ki insanlar Eminönü’nde gün ortasında Milli Piyango bileti almak için devasa kuyruklar oluşturuyor?
Google arama motorunda 2017 yılında ülkemizde en çok aranan kelime Milli Piyango.
Türkiye sıralamasına giren ilk 10 kelime içerisinde vatan, milletle ilgili hiçbir ifade yok.
Gerisini siz düşünün artık.
Örnek olarak 2005 yılında asgari ücret 350,13 Tl iken, benzin fiyatı 2,57, çeyrek altın fiyatı 35.5250 TL, dolar kuru ise 1.7200 TL idi.
İcralık insan sayısı ise 9 milyondu.
Geçirdiğimiz 2017 yılında ise kesintilerle birlikte ele geçen asgari ücret 1270,77 TL ve benzinin litresi 5,57 TL, çeyrek altın fiyatı 261.2130 TL, dolar kuru ise 3.8200 TL.
İcralık kişi sayısı da 30 milyon kişiye ulaştı.
Yani işin Türkçesi şu:
2005 yılında asgari ücretle 137 litre benzin, 10 adet çeyrek altın alabiliyordunuz.
Asgari ücretiniz 203 dolara denk geliyordu.
2017 yılında ise 4 çeyrek altın alabiliyorsunuz.
Asgari ücretiniz 332 dolara denk geliyor.
Örnek olarak İstanbul’da yaşamak isteyen bir kişi asgari 1000 TL kirayı gözden çıkarmak zorunda.
TÜRKİŞ’in açıkladığı veriye göre, 2017 yılı sonu itibari ile açlık sınırı 1.608 TL, yoksulluk sınırı 5.238 TL, bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1.989 TL.
Kısacası fazla uzatmaya gerek yok.
Büyüyoruz diyenler halkı değil kendilerini baz alarak konuşuyorlar.
2018 yılına zenginler daha zengin, açlar daha da aç, yoksullar daha da yoksullaşarak giriyor.
Yıllardır asgari ücret teklifini açlık sınırının altında veren siyasilerin peşinden giden Türk milleti bu acınası tablonun baş mimarıdır.
15 yıldır Milli Ekonomi Modeli gibi dünyanın 4 milyar insanının karnını doyuran ekonomi sisteminin kitabını yazan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e karşı kör-sağır-dilsiz rolü oynayanlar ise milletin hakkına girmekten başka hiçbir şey yapmadılar.
Gözlerine at gözlüğü takmayanlar, partizanlık yapmayıp memleketin menfaatini düşünenler çok iyi biliyor ki sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil tüm İslam aleminin maddi manevi kurtuluşu için tek ve son şansımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in firasetli fikirleri ve projeleridir.
Zaten aksini iddia edip ispat edebilen de çıkmadı
O zaman 2018 duamız, ‘Allah Türk milletine Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i nasip etsin’ olsun.
Mutlu yıllar.
2018 yılına da aç ve yoksul gireceğiz
Kıymetli okurlarım.
i̇nş duaniza bi̇z de katiliyor prof. dr. haydar baş bey başimiza baş olsun i̇nş...