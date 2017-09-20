25 Eylül’de ne olacak?

Mesut Barzani’nin peşinde koştuğu bağımsızlık referandumunun yapılacağı güne sadece 5 gün var.
Yani dananın kuyruğu birkaç gün sonra kopacak.
Tüm itirazlara rağmen hala referandumun iptal ya da ertelendiğine dair bir açıklama gelmedi.
Peki, bu referandumu Barzani gerçekten yapacak mı?
Barzani bölgesinden referandum konusunda açıklama yapan hemen herkes, bu konuda karar alma yetkisinin bölgesel yönetim meclisine ait olduğuna vurgu yapmadan geçmiyor. Uzun zamandır böyle.
Bu durum bana siz bu yazıyı okurken henüz gelmediyse yarın ya da en geç Cuma günü referandumun ertelendiğine dair Barzani yönetiminden bir açıklama gelebileceğini düşündürüyor.
Çünkü; Irak, İran ve Türkiye dahil pek çok ülkenin tepkisini çeken bir referandumun doğuracağı, boyutlarını önceden tam olarak kestirmenin mümkün olmadığı bir gerilimin ağır bedeliyle yüzleşmeye, Barzani’nin henüz emekleme safhasındaki yapılanmasının hazır olduğunu hiç zannetmiyorum.
Türkiye üstüne düşeni yapsaydı, aslında bu noktaya hiç gelinmeyebilirdi.
Bugün olduğu gibi terör örgütü PKK/PYD’yi Türkiye’ye tercih eden sözde müttefiklerinin ne diyeceğini düşünerek gerekli hamleleri yapmakta tereddüt yaşayan bir Türkiye, maalesef Barzani için en büyük fırsatı oluşturuyor.
Zaten Türkiye bağımsız kararlar alamadığı için bugün başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgemizde sayısız sorun baş göstermiş durumda.
Yıl 1991.
Irak’a müdahale ettiğinde 36’ncı paralelin kuzeyini, bugünkü Kuzey Irak’ı güvenli bölge ilan eden ABD’nin planından henüz kimsenin haberi yokken hayranlık uyandıran öngörüsüyle Prof. Dr. Haydar Baş, “bu bölgede ABD ve İsrail kontrolünde bir Kürt devleti kurulması planlanıyor” demişti.
O gün bu akl-ı selim uyarının gereği yapılsaydı bugün Türkiye’nin Habur sınır kapısında tatbikat yaparak Barzani’ye gözdağı verme zahmetine bile katlanmasına gerek kalmayacaktı.
Belki bugün Barzani ödeyebileceği bedeli göze alamayarak hedeflerini bir süreliğine erteleyebilir.
Ancak eninde sonunda tüm bedelleri göze alabilecek güce erişecek Barzani.
Ardındaki güçlerin sınırsız desteğiyle Barzani’nin bahsettiğimiz noktaya gelmesi zannedildiği kadar çok uzun zaman da almayacaktır.