4 ülke ve BM’den Barzani’ye garanti

ABD ve özellikle de İsrail’in sınırsız desteğini arkasına alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumu konusunda gerilimi tırmandırabileceği en üst noktaya kadar tırmandırıp, vazgeçilmez olarak gördüğü bağımsızlık konusunda tüm muhataplarının tepkisini ölçtü.
Ağustos ayında bu köşede yayınlanan ‘Sağ gösterip sol vuracak’ başlıklı yazımda şunları söylemiştim:
“Barzani, 10 gün kadar önce görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da "Referandumun ertelenmesi halinde, Kürdistan halkının geleceği ve kaderinin belirlenmesi için ne gibi bir alternatif ve garanti var?” demişti.
Barzani’nin bu çıkışları kapalı kapılar ardında yaşanan pazarlıktan kârlı çıkacağının göstergesi bence.
… Bütün bu gelişmeler, iptalin çok zor, ertelemenin ise mümkün göründüğü Irak’ın kuzeyindeki referandumun, referandum karşıtlarına sağ gösterip sol vurma planı yapan Barzani için ‘kazan kazan’ pazarlığına dönüştüğünü gösteriyor.
Yani; ne sonuç çıkarsa çıksın kazanan, Barzani ve ona planlarında rol veren güçler olacak.”
Son gelişmeler Barzani’nin planının tıkır tıkır işlediğini ve yanılmadığımızı gösteriyor.
Baş döndüren bir diplomat trafiği yaşanıyor son günlerde Barzani bölgesinde.
PKK’lılarla yaptığı görüşmelerle tanınan ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk’un da aralarında bulunduğu ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM'nin Irak'taki temsilcilerini Duhok’ta ağırlayan Barzani, "Daha iyi bir alternatif karşılığında referandumu ertelemeyi düşünebiliriz” açıklamasında bulundu.
Görüşmeden sonra Barzani’ye alternatif bir plan sunulduğunu açıklayan Brett McGurk, ayrıntı vermedi.
Zaten erteleme konusunda pazarlık kapısını hiç kapatmayan Barzani istediği garantileri almış olarak topu IKBY Meclisi’ne attı.
Bu aşamadan sonra Barzani’nin kontrolündeki IKBY meclisinden referandumu erteleme kararı çıkarsa bu gelişme ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM Barzani’ye garantör olduğunun ispatı kabul edilmeli.
Açıklanmayan alternatif plan da bu zaten.
Bir süre ertelenecek referandum düğmesine yeniden basma zamanı geldiğinde arkasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM’nin durduğu Barzani’ye bugün tepki veren hiçbir taraf aynı şiddette tepki verecek mecali kendinde bulamayacak.
Kim bilir, belki de bugün tepki konuşmaları yapanları o zaman, ‘Barzani seninle gurur duyuyoruz’ sloganları eşliğinde bağımsızlık için onları kutluyorken görebiliriz.
4 ülke ve BM’den Barzani’ye garanti
ABD ve özellikle de İsrail’in sınırsız desteğini arkasına alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumu konusunda gerilimi tırmandırabileceği en üst noktaya kadar tırmandırıp, vazgeçilmez olarak gördüğü bağımsızlık konusunda tüm muhataplarının tepkisini ölçtü.