450 ton altınımız niye İngiltere’de?

Türkiye’nin 490 ton altını olduğu, ama bu altının sadece 40 tonunun Türkiye’nin hazinesinde, 450 ton altınının ise İngiltere merkez bankasında olduğu, bizzat maliye bakanı Şimşek tarafından açıklanmıştı.
Türkiye devamlı suni gündemlerle meşgul edildiğinden, bu açıklama üzerinde bir yıldan fazla bir zaman geçti ama halk olayın ne olduğunu duymadı bile…
Duysa ne olur, ayrı bir konu!..
Prof. Dr. Haydar Baş, bu ülkenin para oyunlarıyla, nasıl soyulduğunu yıllardır anlattı. “Türkiye’nin kendine ait parası yoktur” dedi. “Elimizdeki para, ‘dolar tercümesi’dir” dedi.
“Kaynaklarını devreye koymayan bir ülke kalkınamaz” dedi.
Neler demedi!
O kadar uyardı.
Ne oldu?
Hiç.
“Durmak yok yola devam” yaptılar.
Soyuldukça, soyulduk.
Şimdi, deniz bitti!
Ama keriz bitmedi!
“Varlık Fonu” adı altında toplanan, birkaç parça şey kaldı. Şimdi bunu gösterip para çekmek istiyorlar. ABD’nin THY’ye yönelik atraksiyonu ve Halk Bankası yöneticisini tutuklaması, tam da işte bununla alakalı…
Amaç bu varlıkları ucuza kapatmak!
Yani ABD’den gelecek yeni darbeyi halen, askerden bekleyen saflar, yanlış yerde nöbet tutuyorlar. “Darbe” ekonomik koldan gelecek çünkü. THY ve Halk Bankası bu yüzden hedef… Sarraf, marraf işin başka boyutu…
Neyse…
Demem o ki, Türkiye’nin topyekun varlığı tehdit altında. Referandum’da ister “EVET” çıksın, ister “HAYIR”, sonuç asla değişmeyecek. İki durumda da Türkiye ayvayı yiyecek…
İstedikleri kadar “Varlık Fonu” oluştursunlar, sonuç yokluk olacak. Türkiye’nin kendine ait olan 450 ton altını bile İngiltere’de olduktan sonra, Türkiye’nin neyi kalmış?!
Bu altın niye mi verildi:
Türkiye’deki altın “rezerv para” olarak görülmediğinden, İngiltere ve FED kasasında altın bulundurarak, Türkiye’ye borç verdiler. Hükümetin ülkeye ait olan bu paradan hiç bahsetmemesi ve istememesi, çok manidar…
İngiltere, bu altınları asla vermeyecek.
Göreceksiniz!
İngiltere, Libya’nın paralarını verdi mi? Batı, Libya’ya ait 200 milyar dolara oturdu. Ben altınlarımı saklayamıyorum da, İngiltere saklayacak!
Şu kafaya bak!
Tavuklar tilkiye emanet!
ABD, Irak’ı işgal ettiğinde, tırları Irak hazinesi önüne çekmiş ABD askerleri, ne kadar altın var, havaalanına taşıdılar, oradan da alıp ABD’ye…
Irak işgal oldu, bize ne oldu da altınlar, İngiltere’ye taşındı. “İngiltere bizi kandırdı!” açıklaması duyarsanız, şaşmayın. İngiltere allem eder, kallem eder, o altınlar üzerine yatar.
2002’de 120 milyar dolar olan dış borç bugün 500 milyar doların üstünde. Zaten o altın kasalarında olduğu için, bu kadar borç edilebildiler.
Şimdi Varlık Fonu’ndakiler aynı sebeple elden çıkarsa, ey Türkiye ne yapacaksın!
Bor Madenleri, bu fonun içinde şuanda… Dünya bor rezervinin yüzde 70’ne sahip Türkiye, bu varlığını küresel soygunculara kaptırırsa, neyi kalır geriye?
Arap’ın petrolü ne ise Türk’ün Bor’u odur.
Duyun-i Ummumi ile her kıymetini kaybeden Osmanlı, daha dün aynı yolla parçalanmadı mı? Hiçbir şeyden ders almıyoruz. “Osmanlı” dizileriyle uyutuluyoruz. Yazık, bu millete çok yazık. Akşam yediğini bile hatırlamıyor ki, İngiltere’ye uçan altınları konuşsun.
Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler ikinci dünya savaşı sonrasında iki kutuplu dünyada Rusya korkusuyla, altın varlıklarını İngiltere ve ABD’nin altın mahzenlerine emanet etti.
ABD’de morgate krizi çıktığında bu ülkeler bu varlıklarını istediler. ABD, önce diretti ama AB’yi karşısına alamayacağı için, bir takvime göre, bu altınları büyük ölçüde teslim etmeye razı geldi.
Almanya, 2020’ye kadar teslimi söz verilen bu altınların, hemen hepsini çekti.
Peki, Türkiye ne çekecek?
Bence bir ah çekecek!
İnsanlar için altın, nasıl kara günler için saklanır, devletler içinde öyledir. Bugün ülkeler altın topluyor. En çok altını, Rusya ve Çin topluyor.
Ülkeler, dünya savaşı öncesinde, mutlaka altına sarılırlar. Ülkeler için altınları korumak, toprakları korumaktan önce gelir. Çünkü vatan bile o altınlarla korunur.
ABD altınları Ford Knox denilen bir kalede saklanır. Bizim altınlarsa, İngiltere’de!..
Bizim altınlar İngiltere hazinesinde saklanırken, bizim hazinede Amerikan doları saklanır. Karşılığı olmayan ABD doları!..
Keşke ülke kurtuluşunun, küresel güçlerin para ve altın oyunlarına karşı koymaktan geçtiğine anlasaydık.
Keşke Prof. Dr. Haydar Baş’ı duysak ve gereğini yapsaydık.
Ülkeler, artık sadece askerlerle değil, askerlerle birlikte ekonomilerle korunur. Ekonomi deyince, akla sadece kendi ekonomileri gelenlerin Sayın Baş’ı anlamamaları çok doğal.
Neler duyuyoruz. Altını üstünü kaybetmiş ülke