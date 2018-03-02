9’u 5 geçe duran saat nasıl çalışır?

Limanlar, madenler, demiryolların tamamı yabancılarındı.
Osmanlı’dan miras kalan tamamı tekstil sektöründe yalnızca dört fabrika vardı.
Yalnızca İstanbul, İzmir ve Tarsus’ta şanslı insanlar elektrik kullanabiliyordu.
40 bin köyün 38 bininde okul yoktu.
Memlekette yalnızca 337 doktor, 8’i Türk 60 eczacı vardı. Diş hekimi yoktu. Hemşire sayısı dörttü.
Her 100 erkekten 7’si, her 1000 kadınların 4’ü okuma-yazma biliyordu.
Okur-yazar erkeklerin çoğunluğu subay veya gayrimüslimdi.
Atatürk, çürümüş Osmanlı’dan devraldığı genç Türkiye’yi inşa ettiğinde Türkiye’de manzara-i umumiye kısaca böyleydi.
Ve Atatürk işe koyuldu
17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi topladı ve “Misakı İktisadi” kabul edildi. 1933-1944 yılları için 2 Kalkınma Planı hazırlandı. Amaç, ithalatı azaltmak yerli üretimi artırmaktı.
Etibank, Sümerbank, PTT, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, DİE, AOÇ, THY, Türkiye Şeker Fabrikaları, Maden Tetkik Arama, TİGEM gibi onlarca kuruluşun temelleri atıldı.
1924’te yabancıların elindeki demiryolları devletleştirildi.
1925’te Kayseri-Bünyan İplik Fabrikası TAŞ, Isparta İplik Fabrikası TAŞ, Kütahya Çini İşleri TAŞ gibi birçok özel kuruluş devlet-millet ortaklığıyla faaliyete geçti.
Alpulu, Uşak, Turhal ve Eskişehir’de Şeker Fabrikaları, Nazilli, Bünyan,Ereğli ve Kayseride dokuma fabrikaları, Keçiborlu’da Kükürt, Zonguldak’da Kok, Paşabahçe Cam, Ankara’da Çimento, Zonguldak’da Antrasit, Karabük’de Demir-Çelik, Gemlik’de Suni İpek ve Bursa’da Merinos dokuma fabrikaları kuruldu.
Cennet mekân padişahların yabancılara peşkeş çektiği Ergani Bakır İşletmesi, İzmir ve İstanbul Rıhtım şirketleri, İstanbul Telefon Şirketi, İzmir Havagazı şirketi, İzmir Telefon İşletmesi, Üsküdar – Kadıköy Su Şirketi, İstanbul Elektrik şirketi devletleştirildi.
1923-1938 yılları arasında 3756 km. olan demiryolu ağı 7324 km.ye çıkarıldı.
İlk uçak fabrikası 1926 yılında Atatürk’ün desteği ile Kayseri’de kuruldu.
Burada üretilen avcı uçakları dünyanın en iyilerindendi.
1930’lu yıllarda dünyadaki üç en iyi avcı uçak türünden biri burada üretiliyordu.
İlk özel uçak fabrikası yine Atatürk’ün desteği ile 1937’de Nuri Demirağ tarafından İstanbul’da kuruldu. Burada onlarca yolcu uçağı üretildi.
Atatürk’lü genç Türkiye’nin 1923-1938 yıllarında arasındaki ekonomik büyüme ortalaması yüzde 8’di.
Ve Atatürk, Allah’ın rahmetine kavuştu.
Türkiye’nin kalkınma saati de durdu
O gün duran sadece Atatürk’ün ömür saati değildi. Türkiye’nin kalkınma saati de 10 Kasım 1938’de 9’u 5 geçe durdu.
Kayseri’deki avcı uçağı fabrikası 1940’da, İstanbul’daki uçak fabrikası 1945’te kapatıldı.
1939-1950 yılları arasında ekonomik büyüme ortalaması yüzde 1’e düştü.
Atatürk döneminde kurulan tüm şirketler, haraç mezat satıldı.
Şimdi geriye kalan son kırıntılar mesabesindeki Şeker fabrikaları da satılacak.
Türkiye yalnızca paha biçilmez kuruluşlarını kaybetmedi, Atatürk’lü yıllardaki itibarını da kaybetti. 1938’den günümüze kadar.
Şimdi kaybettiğimiz her şeyi geri alma zamanı.
Bunun yegâne bir yolu var; 1938 Kasım’ında duran Türkiye’nin milli saatini yeniden çalıştırmak.
Bu yapabilecek tek lider, 27 Şubat’ta Ankara’da Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet-Milli Devlet eserinin genişletilmiş yeni baskısını milletimizin önüne koyan Prof. Dr. Haydar Baş’tır.
27 Şubat 2013’te Rusya’nın Duma’da baş tacı ettiği Milli Ekonomi Modeli artık tüm dünyanın tezi olmuş durumda.
10 Kasım 1938’de 9’u 5 gece duran Türkiye’nin kalkınma saati yeniden çalışsın istiyorsak, Milli Ekonomi Modeli ve Prof. Dr. Haydar Baş’a milletçe güç vermek zorundayız.
9’u 5 geçe duran saat nasıl çalışır?
Limanlar, madenler, demiryolların tamamı yabancılarındı.