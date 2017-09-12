ABD’den IŞİD tahliyesi

Rus haber ajanslarının verdiği bir haber, Suriye iç savaşının bütün kirli yönlerini ortaya çıkaran bir haberdi ama maalesef basınımız bu önemli haberin üzerine gitmedi.
Sputnik’in bir Rus askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Deyr ez Zor'daki 20'den fazla IŞİD komutanını ülkenin kuzeyine tahliye etti" deniliyordu.
Kaynağa göre, Washington'un ABD özel servisleri tarafından desteklenen IŞİD komutanlarının tecrübesinden farklı alanlarda istifade etmeyi amaçladığına dikkat çekiliyordu.
Deyr ez Zor’da rejime bağlı askeri hava üssünü 3 yıldır kuşatma altında tutan IŞİD güçleri rejime bağlı askerler tarafından geçtiğimiz ağustos ayında püskürtülmüş durumda. Elindeki toprakları hızla kaybeden IŞİD’e, Deyr ez Zor’da da büyük bir darbe indirildi. IŞİD’in Rakka’ya önemli bir ikmal hattı olarak kullandığı Deyr ez Zor’da örgüt zorda.
Tam da bu hezimet sonrası Amerika’nın “IŞİD komutanlarını bölgeden tahliye ettiği” haberi geldi.
Haberde özellikle IŞİD'in iki Avrupalı komutanı aileleriyle birlikte tahliye edildi" deniliyor ve 28 Ağustos'ta da yaklaşık 20 komutanın kentin güneydoğusundaki Elbu Leyl kasabasından tahliye edildiği belirtiliyor.
Amerika’nın bir taraftan terörist dediği eli kanlı örgüt üyelerinin üst düzey komutanlarını diğer taraftan askeri uçaklarla tahliye etmesi tipik emperyalist oyunudur.
Ve “bu mücahitlerin!” yakın zamanda askeri helikopterler eşliğinde Arakan’a indirildiğini duyarsanız şaşırmayın.
Suriye’den en iyi haber alan kaynakların Ruslar olduğunu değerlendirdiğimizde ve bugüne kadar Amerikalıların bu haberi yalanlayıcı bir açıklamasının olmadığını da hatırladığımızda “ABD-IŞİD ittifakı” bütün yönleriyle bir kez daha ortaya çıkıyor.
Ayrıca Suriye ordusunun IŞİD’e yönelik her büyük operasyonundan sonra, İsrail’in Suriye’deki hedeflere sudan sebeplerle ve sanki Suriye ordusu bu kuşatılmışlık ve iç savaş ortamında İsrail’e saldıracakmış bahanesiyle Suriye hedeflerine bomba yağdırması tesadüf değil.
Amaç, IŞİD’e hareket alanı yaratmak, kısmi de olsa rahatlatmak.
ABD ve İsrail, gizli ve aşikâr destekledikleri sözde İslamcı terör gruplarının bir bir hezimete uğraması karşısında B planını devreye koymuş durumda:
“Müttefik güçlere tahliye ve başka savaş bölgelerine nakil!”
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), şimdilerde Büyük Asya Projesi (BAP) ya da Büyük Kafkasya Projesi (BKP) gibi farklı projeler olarak karşımıza çıkabilir.
Emperyalizmin projesi hiç bitmez.
Yanlarında böyle “mücahit” kadrolar ve paçavra gibi kullanılıp atılan “küçük” siyasetçiler olduktan sonra bu “büyük” projeler devem edip durur.
ABD’den IŞİD tahliyesi
Rus haber ajanslarının verdiği bir haber, Suriye iç savaşının bütün kirli yönlerini ortaya çıkaran bir haberdi ama maalesef basınımız bu önemli haberin üzerine gitmedi.