ABD’ye gitmeyin ABD gitsin Türkiye’den

Suriye, konusunda her şey Türkiye ile ilgili de ondan. Sınırda bir bakıyorsunuz, Rus bayrağı dalgalanıyor, bir bakıyorsunuz ABD bayrağı. Hem de, PYD bezleri yanında.
ABD ve Rusya adeta yarış halinde, PYD’ye destek konusunda. İkisi birden PYD’yi şişiriyorlar.
Bu noktaya nasıl geldik?
Dünyanın iki büyük gücünü, hangi politikalarla, kendimize komşu yaptık? Hem de, Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen bir örgüte, destekçi yaptık?
“Bunu ancak AKP başarır” diyeceğim, şartlar müsait değil. Yani ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, iktidarı eleştirmeme imkân vermiyor. Şu kadarını söyleyeyim:
ABD bizi, Suriye’de öyle bir kullandı ki, “Esad gidecek!” inadına öyle bir daldırdı ki, şimdi ülkemiz gidiyor. “IŞİD geliyor” diye Süleyman Şah sandukasını al kaç, “başarılı bir operasyonla” kaç hem de, sonra da Suriye’de sözün geçsin, olacak şey mi?
Ah, Davutoğlu Ah!
Yurt dışındaki tek toprak parçamızdı, Süleyman Şah Türbesi. Olay sadece bir türbe olarak görülünce, türbeden bolu ne!.. Olayı, vatan ve toprak olarak görmek, farklı bir şey…
Ege’de meseleyi “kayalık” olarak görürsün, gelip kuzu çevirirler Eşek Adası’nda. Eşeklerde seyreder öyle!
Devlet kendine format atmalı!
Hiç olmazsa reset yapmalı!
Düşman kapıya dayandı. Dört bir koldan sıkıştırılıyoruz. İçerden, itibar suikastları üst üste geliyor, haysiyet cellâtları eliyle. Millet borç ve faiz batağında “harap ve bitap” düşmüş durumda…
Dışarıda vatan tehlikesi, içerde, ayrılık ve bölünme tehlikesi… Sınırda dalgalanan Rus ve ABD bayraklarını görmeden, içerde birliğimizi sabote edenlere, en ağır cezalar verilmeli.
Atatürk’ü korumak, ülkeyi korumaktır. Devlet pazularını içerde ve dışarıda göstermeli. İşe savaş ile başlamadan yapılacaklar var: Mesela biz Rusya ile S-400 pazarlığı yapıyoruz ama Rus füzeleri Güneydoğu’da PKK sığınaklarında çıkıyor.
Rusya’ya diyecek hiç mi bir sözümüz yok. “Putin’e söyledim araştıracak”la olmaz. Rusya domates almazken, Rusya’dan alınan buğdaya vergiyi kaldırıyorsun.
Dün de ayçiçek yağına olan vergiyi kaldırdık. Tarım ülkesi Türkiye, Rusya’dan neden buğday veya ayçiçek yağı alıyor diye sormuyorum, bunları geçtik.
Rusya, senden domates bile almazken, sen ne diye jest üstüne jest yapıyorsun arkadaş!
“Uçak” ve “elçi” olayı ile Rusya’ya karşı Türkiye’nin boynu daha ne kadar bükük kalacak?
Gelelim ABD’ye:
ABD, o kadar uyarıya rağmen bildiğini okuyor. PYD’ye ağır silahlar dağıtıldı bile. Öyle ise ABD’ye daha niye gidiyoruz?
ABD’ye gitmeyin ABD Türkiye’den gitsin!
AB ile sözün bittiği yerdeyiz. Adamlar açıkça gelmeyin diye tehdit bile ediyor. Yahu nedir bu ABD’ye mahkûmiyetimiz?
Çok mu, şantaj var?
Dış tehditlere karşı, Türk milleti her şeyi unutup, devlet ve milletinin yanında yer alır. Almak zorunda… Suriye ve Irak örnekleri ortada iken, bu halkı kimse bölemez. Yeter ki, kripto fetoculara birlik camını kırdırtmayın.
Türkiye’nin iç ve dış kitlenmişliğini açacak anahtar, Türk milletinin kendi içinde. Bunu dışarıda aramayın. Boşuna zaman kaybedersiniz. Çare ne Amerika’da, ne Rusya’da, çare Haydar Hoca’da…
İnada lüzum yok!
Yok oluştan önceki tek çıkıştır, Prof. Dr. Haydar Baş. Bu çaresizliğin çıkış yolu, askeri ve siyasi tezlerden önce ekonomik tezdir.
Bir yandan ABD’den sıcak para dileneceksiniz, öbür taraftan ABD’nin “Kürdistan” kod adlı Büyük İsrail’ine önleme yapacaksınız.
Bunu kafanız alıyor mu?
Cellada yalvarmak, Türk Milleti’nin karakterinde yok. Basacaksın Sayın Baş’ın “Vatandaşlık Maaşı”nı, dağıtacaksın yediden yetmişe, içerde herkesin bir eli yağda bir eli balda olacak, sonra ABD’si Rus’u Türkiye’den ayrılma ve kopma beklesinler!
Çok beklerler!
Devlet aklı şimdi nasıl yerli ve milli füzeler üretmeye başladıysa, yazılımı bize ait olan silahlar peşine düştüyse, yazılımı bize ait olan ve 4 milyar dünyalının iş ev aş elde ettiği Baş tezinde peşine düşmek zorunda.
Düşmezse ne olur?
Sovyet Rusya’sı o kadar silaha sahipken, battı. Ekonomik batışı, hiçbir silah durduramaz. Milli birliği parasız sağlayamazsınız. Lafla karın doymaz!
Demem o ki; kim için el sıkışıyorlar, görmemiz gerekiyor. Hedef sensin ve senin coğrafyan. Sınırdaki bayraklardan da anlamıyorsan, ya gafilsin, ya hain!..