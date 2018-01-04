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AKP’nin Gül’ü!

Muharrem Bayraktar
Türkiye

Muharrem Bayraktar

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

04 Ocak 2018, 00:00

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‘Eski Cumhurbaşkanının’, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili KHK’yı eleştirmesine ‘yeni Cumhurbaşkanı’ tepki gösteriyor. Yeni Cumhurbaşkanı, eskisini ‘bozgunculukla’ suçluyor.
Oysa ‘eski Cumhurbaşkanının’ yaptığı şey eleştiri bile değildi. KHK’daki ifade için ‘muğlâk’ dedi.
O kadar!
Muğlâk!
Ama bu bile yetti. Bütün AKP cenahı, troller, basın harekete geçti. Gül’ün İngiltere’ye yaptığı ziyaretlerden girdiler, giydiği fraktan çıktılar. FETÖ’cülüğünden girdiler, bozgunculuğundan çıktılar.
Oysa tek kelime söylemişti.
Muğlâk!
Oysa Gül’le birlikte hepsi bu yollarda beraber yürümüş, FETÖ’nün kadrolarını devlete beraber yerleştirmiş, aynı havayı teneffüs etmiş, aynı suyu içmişlerdi.
Aynı tavanın balığıydılar.
Hepsinin boy boy İngiltere fotoğrafı vardı arşivlerde.
Hepsinin boy boy ABD fotoğrafları, cesaret madalyaları vardı.
Eski Cumhurbaşkanı zamanında Meclisten gelen hiçbir yasa geri çevrilmemiş, her talep emir kabul edilmiş, her rica yerine getirilmişti.
Bir ‘muğlâk’ kelimesi nasıl bu köklü ve samimi maziyi silip atabilirdi.
Eğer ortada ‘muğlak bir tiyatro’ yoksa durum vahim ötesiydi.
 Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamında bulunmuş bir kişi bile bir KHK hakkında görüş açıklayamayacak bir duruma gelmişse ve bu ülkenin başbakanı “KHK’yı eleştirenler darbecilerle aynı saftadır” diyorsa siz bu ülkede özgürlük ve demokrasiden nasıl bahsedebilirsiniz?
Eski bir Cumhurbaşkanı bile “görüşünü söyleyemeyecekse sıradan bir vatandaş, sıradan bir gazeteci nasıl söylesin?
On binlerce kişinin “Bunlar Bylock kullanıyor” diye hapse atıldığı ama bir yıl sonra “Pardon hata oldu, kullanmıyorlarmış” dite serbest bırakıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. 
Darbeciler tarafından ve diktatörlükle yönetilen Sudan’da bile kararnameler Meclis onayına sunulurken Türkiye’de böyle bir şeyin olmamasını eleştirenlerin topa tutulduğu bir ortamı nasıl değerlendirirsiniz?
Mevlana ‘hukuk rahmettir’ der.
Hukuka bu gözle bakmazsanız, rahmetsiz bir hukuk devleti inşa ederseniz altında kalırsınız.
Biz çok iyi biliyoruz ki, Gül’le de, Gülen’le de el ele, kol kola olan sizlerdiniz.
 Bugünkü menfaat kavgası bu gerçeği ortadan kaldırmıyor.
Ama bırakın herkes konuşsun.
Konuşmayan/konuşamayan bir ülkenin kime faydası var?
Konuşmalar darbecilere destek sınırına yaklaşırsa zaten savcılar anında müdahale eder, ediyor da.
Suskunluğa mahkûm edilmiş bir ülkeye huzur gelir mi sanıyorsunuz?

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