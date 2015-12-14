Al sana İslam(!) ordusu

Tarih 14 Aralık 2015.
Suudi Arabistan teröre karşı İslam (!) ordusu kurulduğunu açıkladı. Liste uzun. Orduda tam 34 ülke var. Mısır, Bahreyn, BAE, Endonezya, Türkiye vs.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 İslam ülkesinin yer alacağı İslam (!) ordusunun patronu ise ABD.
Türkiye memnun, yandaş medyada sevinç çığlıkları var, “Biz yaptık, biz başardık” yorumları birbiriyle çarpışıyor.
Mesela rüzgara göre konum alan yandaş gazetelerden birinde ifadeler yer alıyordu; “Osmanlı’dan sonra ilk kez Müslüman ülkeler bir araya gelip, ortak bir operasyon ordusu kurmaya karar vermişlerdi. Yılın değil, son yılların en önemli olayıydı bu. Ama kimse bunun önemini fark etmedi.”
Heyt bre... Osmanlı’dan sonra ilk kez!
* * *
Evet... İslam ordusu!
Bu öyle bir İslam (!) ordusu ki İsrail’e karşı sessiz, IŞİD’e karşı sessiz, YPG- PKK’ya karşı sessiz, Myanmar’a karşı sessiz.
Müslüman kanı döken zalime ve maşalarına karşı kör sağır ve dilsiz olan bu İslam (!) ordusundan o gün bugündür ses seda yoktu. Ta ki ABD’nin İslam düşmanlığını gizlemekten çekinmeyen yeni başkanı Trump koşa koşa Suudi Arabistan’a gidene kadar.
* * *
Bizim Hadimu’l-Harameyn Eş-Şerifeynimiz yüce Kralımız Selman, Trump’a madalyasını taktı, 380 milyar dolarlık (ki bunun 110 milyar doları askeri) anlaşmayı imzaladı.
Harçlık olarak da Trump’ın kızının vakfına 100 milyon dolarcık bağışta bulundu. Böylece bir kez daha Hadimu’l-Harameyn’likten ziyade Hadimu’l-Amerikayn olduğunu ortaya koymuş oldu.
Neyse!..
* * *
Amerika’dan silah desteği alan bizim İslam (!) ordusunun sesi de ilk kez Trump’tan sonra çıktı.
Suudiler Katar’a nanik yaptı!
Yanlarına İslam (!) ordusunun şanlı üyelerini (Mısır, BAE, Bahreyn, Libya, Ürdün, Yemen vs.) alarak “Sen terörü destekliyorsun, İran ile ilişkilerin var” diyerek yaptırıma başladılar.
* * *
Ankara şaşkın, yandaş medyada isyan var; “Amerikan uşağı Suudiler şöyle böyle” diyen diyene!
Ee bizim İslam (!) ordusu oldu bir anda haçlı ordusu!
Neymiş efendim mazlum Katar yalnız değilmiş!
Haa bu arada mazlum Katar’ın da o İslam (!) ordusunun içinde yer aldığını ifade edelim.
Sonuç olarak; ABD’nin kuklası olmayı onur ve şeref sayanlar, ipini onun eline verenler bir gün gelir kendilerini çöpte bulur!
Saygılar...