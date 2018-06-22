ALIS ve F-35

Bu başlığa bakıp size ‘Alis Harikalar Diyarında’ diye başlayan bir masal anlatacağımı zannetmeyin.
Bu ALIS başka…
Ben bu satırları yazarken Türkiye ile ABD arasında bir süredir ciddi kriz yaşanan F-35 savaş uçağı teslimat töreni, imalatçı Lockheed Martin şirketinin Fort Worth/Teksas’taki tesislerinde gerçekleştiriliyordu.
Törene Türkiye’den alt düzey bir katılım gerçekleşti.
Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan-Prensipler Başkanlığından Tümgeneral Reha Ufuk Er Fort Worthda hazır bulundu.
Törenden sonra bizdeki temsilciler Türkiye’den ABD’ye uçtukları gibi tarifeli bir uçakla Türkiye’ye dönecekler.
Törenle bize ‘kâğıt üstünde’ teslim edilen F-35 savaş uçağımız nerede peki?
ABD’de kaldı.
Çünkü Türk pilotlar ABD’de bu uçaklarla ilgili eğitim alacaklar.
Hükümetin seçim öncesine denk getirilen teslimat şovu işte buraya kadardı.
Teslimat ‘belki’ 2020’de
Bu şovu bir kenara bırakırsak, F-35 uçakları –en iyi ihtimalle- 2020 yılında Türkiye’ye teslim edilecek.
Ancak teslim edilmeme ihtimali çok daha yüksek.
Zira Amerikan Temsilciler Meclisi ve ardından Senato’da bazı girişimlerde bulunuldu. Savunma Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması nedeniyle F-35 teslimatı için çekinceler eklendi. Konuyla ilgili olarak Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı 60 gün içinde rapor hazırlayacak. Bu raporun tamamlanmasına ve Senato alt kurullarına sunulmasına kadar Türkiye’ye askeri satışlar dondurulmuş durumda.
Türkiye 2020 yılına kadar ABD’nin taleplerini harfiyen yerine getirmezse bu uçakların Türkiye’ye geldiği ya hiç görülemeyecek, ya da gelse bile göklerde uçarken değil, AK Parti’nin yaptığı duble yollarda yürürken görülebilecek.
Bu bizim iddiamız değil, ABD medyasında F-35 savaş uçakları teslim edilse bile bu uçakların Türkiye’de hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceği konuşuluyor, yazılıyor.
İşte ALIS burada önem kazanıyor.
Bu ALIS bildiğiniz Alis değil
ABD’li Lockheed Martin’in üreticisi olduğu F-35 jetleri malumunuz olduğu üzere çelik ve motordan ibaret değil. Bu uçakların uçabilmesi, kendini koruyabilmesi, görevlerini sürdürebilmesi ve hedeflerini imha edebilmesi için olmazsa olmaz olan yazılımın adı ALIS.
F-35’lerin ‘bilişim omurgası’ da denilen ALIS sistemi olmadan bu uçaklar, bir metal ve motor yığınından başka bir şey değil.
ALIS olmadan F-35’ler uçan tabut olacak anlayacağınız…
Dolayısıyla ABD, uçakları kaporta ve motor olarak Türkiye’ye teslim etse dahi, ALIS ve diğer yedek parçaları vermediği takdirde Türkiye bu uçakları uçuramayacak.
Rus S-57 bir seçenek mi?
Türkiye’nin F-35 projesi kapsamında yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye alternatifsiz değil. Rus olur, Avrupa’dan olur. Fransa’dan olur. Yani bir ülke vermiyorsa diğer seçeneklere bakarız” ifadelerini kullansa da bu ahkâm kesmeler sizi yanıltmasın.
Rus Su-57 uçaklarının Türkiye için bir seçenek olabileceği konuşuluyor.
Ancak anlaşması yapılan S-400’leri daha alıp alamayacağı belli olmayan bir Türkiye’nin Rusya’nın en gelişmiş savaş uçaklarından birini alabilmesi imkânsızdan öte bir şey. Öte yandan Türkiye istese dahi Rusya Su-57 satar mı ayrı bir muamma.
Gerçek şu ki; AK Parti gibi bir hükümet Batılı devletlerden ve kurumlardan asla kopamayacağı için eninde sonunda onların istediği çizgiye gelecektir.
Hatırlayınız Türkiye’de 6-7 yıl kadar önce ‘Çin’den füze alıyoruz’ yaygaraları koparılıyordu.
Ne oldu? Yalan oldu.
Şimdi ‘S-400 füzelerini Rusya’dan alıyor muşuz’ diye ahkâm kesiliyor. Göreceksiniz bu da fos çıkacak.
ALIS ve F-35
Bu başlığa bakıp size ‘Alis Harikalar Diyarında’ diye başlayan bir masal anlatacağımı zannetmeyin.