Almanya ne demek istedi?

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ’cüler, gruplar halinde dünyanın değişik ülkelerine dağıldılar. Amerika ve Batı ülkeleri başta olmak üzere gittikleri ülkelerde rahatlıkla hayatlarını idame ettiriyorlar, ticari ve sosyal ilişkilerini sürdürüyorlar.
Almanya’da yaşayan FETÖ’cülerle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.
Almanya’daki Sol Parti, Gülen yapılanması hakkında hükümete soru önergesi verdi. Alman hükümetinin bu soru önergense verdiği cevapların özeti şu: “Türkiye'nin bugüne kadar, 15 Temmuz darbe girişiminde Gülen hareketinin rolü konusunda, Alman mahkemelerince kabul edilebilecek nitelikte belge ve kanıtlar sunmamıştır.
Gülen grubuyla ilgili görüşmeler hakkında Federal Meclis’e bilgi verilemez. Zira bu durum istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerin ve kaynaklarını etkileyecek mahiyette olup bu kaynaklara zarar verebilecektir.
Bu özel istisnai konuyla ilgili istihbarat teşkilatlarında mevcut olan bilgilerin korunması gerekmektedir. Bilgilerin paylaşılması, istihbarat teşkilatlarının görevlerini etkin bir şekilde icra etmelerine, bu yolla da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne zarar verebilir.”
Alman hükümeti gerek Almanya’daki gerek Türkiye’deki halihazırdaki FETÖ unsurlarının durumu için de bilgi veremeyeceğini aktarıyor.
Almanya açıkça FETÖ yapılanmasının Alman istihbaratı bilgisi ve kontrolünde olduğunu ve kendilerine karşı her hangi bir zarar verilmesinin söz konusu olmayacağını ilan ediyor. Onları çelik zırhlarla koruma altına alıyor.
Almanya’nın resmi haber ajanı olan DW’de yayınlanan bir haberde ise açıkça “Gülencilerin yeni merkezi Almanya” diye manşet bile atılıyor.
Birkaç gün önce yine bu köşede FETÖ yapılanmasıyla CIA arasındaki ilişkinin kodlarını anlatan bir yazı yazdım. Bu konuda belki de 10 yazı yazmışımdır.
Bugün 15 Temmuz darbesinin yıl dönümündeyiz ama FETÖ yapılanmasındaki yabancı istihbarat servislerinin rolü ve kendilerine verilen görevler konusunda bir soruşturma ya da hukuki sürece rastlamadık.
Anahtarı kaybettiğimiz yerde aramalıyız.
Kaybettiğimiz yer karanlık diye aramaktan vazgeçip başka hedeflere yönelirsek bundan devlet zarar görür.
Almanya ne demek istedi?
15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ’cüler, gruplar halinde dünyanın değişik ülkelerine dağıldılar. Amerika ve Batı ülkeleri başta olmak üzere gittikleri ülkelerde rahatlıkla hayatlarını idame ettiriyorlar, ticari ve sosyal ilişkilerini sürdürüyorlar.