Amerika, FETÖ ile mücadele edecekmiş!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın FETÖ ile mücadeleye başladığına dair hayalperest bir açıklama yaptı:
"Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon da kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz.”
Amerika’nın FETÖ ile mücadele edeceğine dair bir iddiada bulunmak, iç kamuoyuna yönelik bir yatırım olabilir ama okyanus ötesi gerçekliği açısından hayalden başka bir şey değil.
Amerika neden “bir müttefikine karşı” soruşturma başlatsın ki?
Amerika neden Gülen’i Türkiye’nin önüne atsın ki?
Bunların hepsi, bugüne kadara defalarca uygulanan oyalama taktiklerinden başka bir şey değil.
Kaldı ki “Gülen cemaatinin bazı usulsüzlüklerine karşı soruşturma açılacağını söyleyen Amerikaların bu söylemi vergi yolsuzlukları gibi mali konuları içeriyor ve bu konuda adamların babalarına bile hatır ettikleri yok.
Zaten Gülen’cileri asla “terör örgütü” olarak görmüyorlar ve Amerika’daki halı hazırdaki yapılanmalarına karşı hiçbir sınırlamaları yok.
Hele FBI, FETÖ’yu aleni bir şekilde kucaklamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yılın Ramazan ayında FETÖ'nün kurumlarından Pacifica Enstitüsü'nde bir iftar verildi. İftara katılanlar arasında Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) görevlileri de vardı. FBI yetkilileri bununla da kalmadı, yemekte çektirdikleri fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayımlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI yetkililerinin olduğu görülüyor.
Mesaj açık: “FETÖ bizim müttefikimiz.”
FETÖ ile FBI arasındaki sıkı fıkı ilişki yeni
değil.
Daha önce de FBI’nin resmi sitesinden Fetullah ile beraber çalıştığı açıklanmıştı.
Amerikan iç istihbarat örgütü FBI kendi resmi sitesinde açık açık 'Houston sosyal yardım programı' kamuflajı altında işbirliği yapılan kurumlar arasında Fetullah Gülen Örgütü de sayılıyor.
İşbirliği yapılan ilk sıradaki örgüt, meşhur ADL örgütü. Bu örgüt Yahudilere karşı en küçük bir itirazı hemen susturmak üzere kuruldu.
Türk basınında da daha önce yer alan haberlere göre FBI'ın işbirliği içinde olduğu kuruluşlardan bazıları şöyle: ADL, NAACP, Gülen Örgütü, Yağmur Damlası Türkevi, Güney Asya Ticaret Odası.
FETÖ kalkışması sonrası bugüne kadar kavurmacıları, kebapçıları, baklavacıları sorguladık ama bu örgüte verilen FBI desteğinin perde arkasını hiç irdelemedik.
Açılmış olan davaların hiç birinde bu dış istihbarat ağı yok.
Kaldı ki yabancı servisler hala hiçbir şey olmamış gibi, onların iftarına katılıyor, gayet neşeli bir şekilde fotoğraflar çektirip Türk basınına servis yapıyor.
Bizim Dışişleri Bakanı ise “Amerikan dışişleri bakanı söyledi, Gülencilere karşı mücadele başlatmışlar!” diye avunuyor.
Sorsaydı Sayın Çavuşoğlu “FBI, FETÖ’ye verdiği açık desteği bıraktı mı?” diye.
Adamlar, parasını ödediğimiz F- 35’leri bile bize vermiyorlar da “müttefikleri ve beslemeleri” olan FETÖ başını mı verecekler?
Siz böyle hayal görmeye devam ederseniz Amerika’dan Gülen’i değil, havanızı alacaksınız.
Amerika, FETÖ ile mücadele edecekmiş!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın FETÖ ile mücadeleye başladığına dair hayalperest bir açıklama yaptı: