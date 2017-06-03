Amerika’dan ‘ince FETÖ’ mesajı

Amerikalılar, gerçekten vermek istedikleri mesajları çok ince veriyorlar. Şu sıralar yine Amerika’ya tepkiliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her Ramazan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Müslümanlara verdiği iftardan vazgeçtiğini açıklamasını ayrımcılık olarak görüyor. Tepki gösteriyor.
Oysa aynı ABD, başka bir kesimin iftarına koşarak gidiyor.
Hangi kesimin mi?
FETÖ’ya ait kurumların iftarına.
Önceki gün, FETÖ'nün kurumlarından Pacifica Enstitüsü'nde bir iftar verildi. İftara katılanlar arasında Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) görevlileri de vardı. FBI yetkilileri bununla da kalmadı, yemekte çektirdikleri fotoğrafları yemekte çekilen fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayımlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI yetkililerinin olduğu görülüyor.
Mesaj açık: FETÖ bizim müttefikimiz.
Bence ABD dışişleri bakanlığının Müslümanlara vermediği yemeği eleştirmek yerine FETÖ’ye verdiği yemeği eleştirmek gerek.
FETÖ ile FBI arasındaki sıkı fıkı ilişki yeni değil.
Daha önce de FBI’nin resmi sitesinden Fetullah ile beraber çalıştığı açıklanmıştı.
Amerikan iç istihbarat örgütü FBI kendi resmi sitesinde açık açık 'Houston sosyal yardım programı' kamuflajı altında işbirliği yapılan kurumlar arasında Fetullah Gülen Örgütü de sayılıyor.
İşbirliği yapılan ilk sıradaki örgüt, meşhur ADL örgütü. Bu örgüt Yahudilere karşı en küçük bir itirazı hemen susturmak üzere kuruldu.
Türk basınında da daha önce yer alan haberlere göre FBI'ın işbirliği içinde olduğu kuruluşlardan bazıları şöyle: ADL, NAACP, Gülen Örgütü, Yağmur Damlası Türkevi, Güney Asya Ticaret Odası.
FETÖ kalkışması sonrası bugüne kadar kavurmacıları, kebapçıları, baklavacıları sorguladık ama bu örgüte verilen FBI desteğinin perde arkasını hiç irdelemedik.
Açılmış olan davaların hiç birinde bu dış istihbarat ağı yok.
Kaldı ki yabancı servisler hala hiçbir şey olmamış gibi, onların iftarına katılıyor, gayet neşeli bir şekilde fotoğraflar çektirip Türk basınına servis yapıyor.
Anlayana.
Her konuda oldugu gibi feto konusunda samimi iseniz Prf Dr Haydar Bas beyden Milli Ekonomi Modelinden yardim alamya mecbursunuz. Vatanimiz icin Milletimiz icin.