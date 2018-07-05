Amerikan uçakları

Türkiye, gayet hararetli bir şekilde Amerika’dan gelecek olan ve çoğunun parası ödenmiş F-35 savaş uçaklarını bekliyor. Bekliyor ama ‘stratejik müttefikimiz’ vermeye hiç de niyetli değil.
Tam aksi yöndeki gelişmeleri hepimiz biliyoruz: Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Parti'den Jeanne Shaheen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek ve Türkiye'de ‘hukukun üstünlüğü' ilkesine uyulmadığını ileri sürüp F-35 savaş uçaklarının satışından vazgeçilmesini istedi. Üç senatör nisan ayı sonunda kanun tasarısı hazırlayarak Senato'ya sundu.
Türkiye, Amerika’dan 100 adet F-35 alacak ve ilk uçak teslimatının geçtiğimiz Haziran ayında yapılması gerekiyordu.
Teslimat var mı?
Yok!
Pilotlarımız Amerika’da F-35’lerin kullanım eğitimine bile katıldı (Hâlâ eğitimler devam ediyor) ama uçakların verilip verilmeyeceğinin hala garantisi yok.
Anlaşmayı yapmışsın.
Parasını vermişsin.
Pilotlarını eğitime göndermişsin.
Ama hala uçakların verilip verilmeyeceği net değil. Sebep belli:
Türkiye, aynı anda hem NATO’nun kadim düşmanı olarak görülen Rusya’dan S-400 alıyor hem de NATO’nun en büyük müttefiki Amerika’dan F-34.
Türkiye, Suriye’de, hem Membiç’te Amerika ile müttefik olarak hareket ediyor hem de Astana sürecinde Rusya ile beraber Suriye’de ortak hareket ediyor.
Türkiye, hem IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve Londra mahfillerinin sadık müttefiki, hem Şanghay 5’lisine girme meraklısı.
Türkiye hem orada, hem burada…
Kah orada, kah burada.
Kah S-400 flörtünde, kah F-35 fingirdeşmesinde. Nerede olduğumuz, nerede durduğumuz belli değil.
Rıza Zerrap davasında nihai kararın 24 Haziran seçimlerinden sonraya ertelenmesi için yaptığımız kulisler sonuç verdi. Dava tam da AKP’nin istediği gibi “sürüncemeye” bırakılmış durumda.
Zira açıklanacak kararın Türk ekonomisine vuracağı darbeyi herkes biliyor.
Temel pazarlık konusu ise Türkiye’nin başta S-400 alımı olmak üzere Rusya ile bilhassa askeri anlamdaki yakınlaşmasından vazgeçmesi.
ABD’nin Türkiye’de hala büyükelçisi yok, maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyor.
ABD'nin son Türkiye Büyükelçisi John Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasına reaksiyon olarak geçici olarak vizelerin askıya alındığı vize krizi ardından Türkiye'den ayrılmıştı.
Türkiye’nin ABD elçisi Serdar Kılıç ise elçilik binasının Kudüs’e taşınmasının ardından geri çağrılmış ama kısa sürede Washington’a geri dönmüştü.
Mütekabiliyet uygulamada bile ne kadar ürkeğiz. ABD ile vize krizi de hala devam ediyor.
ABD ile soğuk bir savaşın eşiğindeyiz ve benim korkum Türkiye’nin 24 Haziran seçimlerden sonra yeni bir ‘tam Amerikancı’ sürece girecek olması ve “Elveda S-400, Elveda Rusya!” şarkıları söylemeye başlayacak olması.
Mesele füze ya da savaş uçağı meselesi değildir. Mesele emperyalizme basit oyunlar oynamaya kalkmanız ve ‘yerinizi bir türlü’ netleştirmemenizdir.
Amerikan uçakları
Türkiye, gayet hararetli bir şekilde Amerika’dan gelecek olan ve çoğunun parası ödenmiş F-35 savaş uçaklarını bekliyor. Bekliyor ama ‘stratejik müttefikimiz’ vermeye hiç de niyetli değil.
f35 lerin hangi alanlarda kullanılacagını biliyormuyuz.bence bilmiyoruz.