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Amerika’nın kara ordusu YPG

Muharrem Bayraktar
Türkiye

Muharrem Bayraktar

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

28 Aralık 2017, 00:00

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Önceki akşam Meltem TV’de yayınlanan bir programda birlikte olduğumuz E. Albay Aziz Ergen anlatıyor: “Amerikan ordusuna bağlı kara birlikleri gerek Afganistan’da, gerek Irak’ta ve gerek diğer operasyon bölgelerinde hayli zayiat verince Amerikan halkı bundan ciddi derecede rahatsızlık duydu. Amerikan askerlerinin ölmesini istemiyorlardı. Suriye iç savaşında bu duruma altın bir çözüm buldular. PYD’yi destekleyip silahlandırdılar. YPG’ye bağlı Kürt güçlere binlerce tır silah gönderdiler. Eğittiler, donattılar. Şu anda karşımızda Amerikan ordusuna bağlı bir kara gücü var. YPG, Amerikan ordusunun kara gücüdür.”
Türkiye, Afrin’e girmeye hazırlanıyor. Bölgenin PKK uzantılarından temizlenmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması için bu operasyon zaruri olarak görülüyor.
Ancak Albay Aziz Ergen’in altını çizdiği gerçeğe göre hareket etmek şart. Karşımızda silahlı Kürt milisler ya da PKK uzantısı teröristler değil Amerikan ordusuna bağlı kara gücü var.
Ve bunun oluşmasının ağırlıklı sorumlusu “Türkiye’nin Suriye’de uyguladığı dış politikaya yön verenler.” 
Bu yanlış politikalar sonucu karşımıza çıkan onlarca felaketten biri YPG.
Esad’ın çok başarılı bir şekilde yönettiği ve Türkiye’ye gelebilecek PKK saldırılarını nötralize ettiği bölgeler şimdi YPG’nin yani PKK uzantılarının kontrolünde.
Ve Türk ordusu bu bölgeleri temizlemek için harekâta hazırlanıyor!
Sorunu 'biz yarattık' temizlemek için 'biz savaşa hazırlanıyoruz!'
Pentagon, Türk tanklarına karşı kullanılmak üzere YPG unsurlarına AT-4 tipi tanksavarlar dağıttı. Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunan Afrin’i 2012 yılında işgal ederek tek taraflı kanton ilan eden PKK, Kandil’den yapılan atamalarla yönetiliyor. Biz İçişleri Bakanımızın “Kandil’i temizleyeceğiz” açıklamasıyla avuna duralım, Afrin Kandil’den yönetiliyor. Murat Karayılan sık sık Afrin’e gidiyor, PKK’nın görevlendirdiği yeni isimleri görev yerlerine teslim ediyor. 
YPG’nin elindeki AT-4 tanksavarlarının bir kısmı, Afrin-Raco bölgesinde inşa edilen yeraltı silah depolarında saklanıyor. YPG’nin elinde Pentagon tarafından verilen AT-4’lerin dışında, 200’den fazla Konkurs, Javelin ve TOW tipi anti-tank silahı ile birlikte 50’den fazla IGLA uçaksavar sistemi de Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere sınır boyuna konuşlandırılmış durumda. (24.11.2017, Yeni Şafak)
Evet, “Bir gece Afrin’e ansızın girebiliriz” ama 6 yıl önce “Esad katildir” diyerek dostumuzu düşman gören bir çizgiye yönelmesiydik bugün böylesi bir tehlikeli savaşın eşiğinde olmayacaktık.
Dışarıdaki bu savaşı kazanmanın yolu 'içerde birliği sağlamaktan' geçiyor.

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