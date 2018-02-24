Amerika’ya bir şans daha verelim!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la yapılan “gizli görüşmeden” çok şeyler bekledik ama dağ fare doğurdu. Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun bir sonuç çıkmadı. Tam tersine Amerika, YPG’ye tam bir koruma sağlamak hem de Türkiye’nin ağzına bir parmak bal sürmek için bize, “Afrin’de birlikte bulunalım” gibi ahmakça bir teklifte bulundu. YPG’yi legalleştiren bir teklifti bu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bu ucube görüşme sonrası yaptığı açıklama ise evlere şenlik:
“Amerika’ya bir şans daha verdik!”
Demek ki neymiş?
Amerika’ya bir şans daha vermişiz!
Gerçek o ki, Amerika’ya şans değil “şan”
vermiştik.
Oysa Tillerson bize o gizli görüşmede Türkiye’nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri ile ilgili hiç bir söz vermedi. Ne 5000 bin tır silah, ne YPG’ye verilen desteğin kesilmesi, ne YPG’ye eğitim desteği, ne verilen silahların geri alınması ne şu, ne bu, hiç bir konuda Amerika’dan bir söz almadık.
Ama ne yaptık?
Bir şans daha verdik!
Bu şansı verir vermez, hemen akabinde, Menbiç’ten gelen fotoğraflar düştü önümüze. Fotoğrafta YPG’lileri eğiten Amerikan askerlerinin görüntüsü vardı.
Yeni, taptaze bir fotoğraftı bu!
Amerika’ya bir şans daha vermiştik ve o şansı gayet güzel bir şekilde değerlendirmişlerdi.
PKK’yı eğitime devam ediyorlardı!
“Teşekkürler Türkiye!” diyorlardı.
Türk dış politikası ilkeli, tutarlı, kararlı, istikrarlı olmak yerine ilkesiz, tutarsız ve tükürdüğünü yalayan bir görüntü arzediyor.
Türkiye’yi Ortadoğu’da tam bir bataklığa sürükleyen ve kazık üstüne kazık atan Amerika’ya habire şans verip kazıklanmaya devam ederken, Suriye’ye tek bir şans vermeyi, yeni bir sayfa açmayı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz.
Önceki gün Meltem TV’de katıldığım bir programda anlattım:
“Hani Şener Şen'in İlyas Salman ile Banker Bilo filmi var ya. Şener Şen buna kazık üstüne kazık atıyor, her defasında kandırıyor. Bazen hapse girmesine neden oluyor bazen dayak yemesine... Ama her defasında hesap sormak için İlyas Salman gider bunun yanına Şener Şen yine kandırır. Yahu biz komedi filmi çevirmiyoruz ki, devlet yönetiyoruz. Sen ABD'ye bir şans daha veremezsin kardeşim. Bunlar sana bu kadar kazık atmış ise terör örgütüne binlerce tır silah vermiş ise, bu silahlardan dolayı ben bu kadar şehit vermiş isem, benim Mehmetçiğim şu soğukta kışta Afrin dağlarında çatışıyorsa sen bunu yapanlara bir şans daha vermezsin."
Ama bizimkiler yapıyor.
Ne şehitlere, ne bu şehitleri neden verdiğimize, ne Amerika’nın bize bunca kandırmasına bakıyorlar.
Köklü ve vazgeçilmez bir aşkla, Amerika’ya habire şans vererek köleliğin ne büyük bir bela olduğunu ilan ediyorlar.
Ve her ne kadar “Dil ile Osmanlı tokadı edebiyatı yaparak” vatandaşı uyutmaya devam etsek de ortada tokat filan olmadığı ve olmayacağı aşikâr bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Amerika’ya bir şans daha verelim!
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la yapılan “gizli görüşmeden” çok şeyler bekledik ama dağ fare doğurdu. Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun bir sonuç çıkmadı. Tam tersine Amerika, YPG’ye tam bir koruma sağlamak hem de Türkiye’nin ağzına bir parmak bal sürmek için bize, “Afrin’de birlikte bulunalım” gibi ahmakça bir teklifte bulundu. YPG’yi legalleştiren bir teklifti bu.