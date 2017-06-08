Arda pimi çekti

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Mete Düren’e sordum. Futbol Federasyonu prim yönetmeliği var mı? diye. CEVAP; HAYIR YOK. İşte Vehbi’nin kerrakesi burası. Olmayan kural, yöntemi kasıtla açık bırakılmış mevzuat ve para. Fransa’da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım primini kim dağıttı? Ve hangi esaslara göre verdi? Fatih Hoca prim dağıtma işini, bunun kuralı yok diye neden reddetmedi?, kulağının üstünde yatan uyanık başkan tek gözü açık olaya seyirci mi kaldı? Neden?

Şimdi paraları dağıttık. Neye göre? Kafamıza göre. Biri gelip sormayacak mı abi bizim para nerede? diye. Soracak ve ikinci perde aralanacak. Kaptan Arda sordu. Hocam ne iş? Böyle iş yersen... Yemem... O zaman milli takımda ki hainler olursun. Vay be... Pekala bu hükmü kim ilan edecek? Fatih Hoca, olmaz. Kulak üstü uyuyan olmaz. Peki kim? Kim olacak? Cevap MEDYA. İşte milli duyguları kalmamış sadece para düşünen futbolcular. Ruhları kalmamamış hayırsız evlatlar. Bu söylemler bu haberler manşet. Arda ve arkadaşları iyot gibi açıkta kaldı mı? Kaldı. Soru soracak birini arıyorlar yok. Kime sorsunlar? zaten evimi yıkan kadı. Olsun Arda ben yine de bulurum deyip, sarılıyor Bilal Meşe’nin boğazına. Arda! Bu kurtların içinde seni ham yaparlar. Biraz dikkat et pimini çektiğin bomba sende değil onların elinde patlasın. Bilerek bilmeyerek bulduğun doğruda bir daha boğulma.

Ne hesaplar ve kitaplar. Nasıl dağıtılacağı bilinmeyen paralar. Ve bunların içinde dans eden beli kalın insanlar. Hainleri arayan adamlar, hay huyla geçen zamanlar. Biten Federasyon ve milli takımlar...