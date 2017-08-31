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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez Oğul köyü kırsalında yapılan operasyonda, Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez ile beraberindeki Mordem, Zagros ve Cemal kod adlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pıro Amed kod adlı Abdullah Sönmez isimli örgüt mensubunun; 28 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Oğul köyü kırsal alanında Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın şehit edilmesi, ayrıca 19 Haziran 2017 yılı Haziran ayında Hakkari/Çukurca yolu üzerinde askeri konvoya yönelik yapılan ve 2 askerin şehit edildiği eyleminin faili olduğunun bilindiği ifade edildi.

(İHA)
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