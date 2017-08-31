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Aranan PKK’lı Kütahya’da yakalandı

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Kütahya’da yakalandı.

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Aranan PKK’lı Kütahya’da yakalandı

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Kütahya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı iddia edilen 25 yaşındaki Adil S.’nin, gizlenmek için kente geldiği istihbaratını aldı. 100. Yıl Mahallesi’nde bir apartman dairesine operasyon düzenleyen ekipler, inşaat işçiliği yapan bir yakının evinde saklanan şüpheliyi gözaltına aldı. Adil S., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Hüseyin Efe /İHA)
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