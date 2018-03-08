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Bitlis'te hain tuzak: 1 şehit

Bitlis'te mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş şehit oldu

08 Mart 2018 Perşembe 20:42
Bitlis'te hain tuzak: 1 şehit

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu esnada bir güvenlik korucumuz el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olmuştur. Arıdağ köyü nüfusuna kayıtlı 1973 doğumlu şehit güvenlik korucumuz Sedat Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bitlisşehit
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