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Cenazeleri ortada kaldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda intihar eden Altan Ç. (70) ile Ülker Ç. (68) çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:40
Cenazeleri ortada kaldı

İzmir Çeşme ilçesine tatil yapmak için giden Altan Ç. ile Ülker Ç. çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için 4 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilirdi. Adli Tıp Kurumuna getirilen yaşlı çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirÇeşmeOtelIntiharPlaj
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