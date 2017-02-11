Cenazeleri ortada kaldı

İzmir Çeşme ilçesine tatil yapmak için giden Altan Ç. ile Ülker Ç. çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için 4 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilirdi. Adli Tıp Kurumuna getirilen yaşlı çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. İHA