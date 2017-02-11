Damdan düştü hastaneye koşarak gitti

Yaralanan hurdacı hastaneye koşarak gittiOlay, Karaköprü İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Çıktığı damda spiralle demir kesen hurdacı İsmail T., demiri kesmeye çalıştığı sırada spiralle beraber damdan düşerek kafasını yardı. Yaralı hurdacı T., hastaneye koşarak gitti. Olay sonrası tedavi edilen T., yapılan tetkiklerin ardından taburcu oldu. Taburcu olan T., yaşadığı olayı anlattı. T., “Kulübenin üzerinde spiralle demiri kesmeye çalıştığım sırada spiralle beraber aşağı düştüm. Kafa üstü yere çakıldım. Spiralde elimdeydi. Demir kesmeye çalışıyordum” şeklinde konuştu. İHA