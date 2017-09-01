Düğünde taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa’da bir düğünde gelin ve damadın akrabaları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, gelin ile damadın yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi, acil servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sonrası 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)