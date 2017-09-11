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Irak’tan gönderilen silahlar ele geçirildi

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından Irak’tan Türkiye’ye sokulduğu değerlendirilen ve aralarında Glock tipi suikast tabancalarının da bulunduğu 50 adet silah ele geçirildi

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:29
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Irak’tan gönderilen silahlar ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla KOM Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde uygulama yapıldığını belirtti.

Bu çerçevede, Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde 73 plakalı bir TIR’ın durdurularak, arandığına dikkat çeken Onar, “Aramada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette, 13 adet HS-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör, 3 adet HS-9 marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör, 11 adet Glock marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör, 8 adet Luger marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör, 5 adet Viking marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör, 4 adet Walther marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet Taurus marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 2 adet Beretta marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Sig Sauer marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 1 adet CZ 75 marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör olmak üzere toplam 50 adet ruhsatsız tabanca, 82 adet şarjör ve 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alınmış olup, çok yönlü araştırma devam etmektedir. Her türlü terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar ısrarla sürdürülecektir” dedi. Silahların, Irak’tan Türkiye’ye sokulduğunun değerlendirildiği de öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
PolisPKKTerörTürkiyeOperasyonKaçakçılık
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