Çorum’un Sungurlu ilçesinde sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Boğa, kendisine iğne atan zabıta ekibini hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre, kesim için götürülen boğa, Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak’ta bağlandığı traktörün kasasından ipini kopararak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçan ve 500 metre yükseklikteki dağ yamacına çıkan boğa yoldan geçenlere korkulu anlar yaşattı. Yanına yaklaşan herkese saldırmaya çalışan boğaya kimse yanaşamayınca olay yerine zabıta ekipleri çağrıldı. Zabıta ekipleri boğaya yaklaşarak uyuşturucu iğne attı. Boğa biranda kendisine iğne atan zabıta görevlisini kovalamaya başladı. Dağ yamacından kaçmaya çalışırken takla atan zabıta görevlisi yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İğnenin etkisinin göstermesiyle sakinleşen boğa sahipleri tarafından kafasına çuval geçirilerek traktöre doğru götürüldü.

(İHA)