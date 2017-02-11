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Kurşun geçirmez camı kırdılar

Konya’da bir markete girmeye çalışan hırsızlar, kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı kırdıktan sonra iş yerinde suçüstü yakalandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:45
Kurşun geçirmez camı kırdılar

 Konya’da kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı kırarak markete giren hırsızlar suçüstü yakalandı. Üst aramasında çikolata bulunan hırsızların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet K.’ya ait olduğu öğrenilen markete hırsızlık için gelen iki kişiden biri gözcülük yaparken diğeri ise kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camı tekmeleyip kırarak içeri girdi. Vatandaşların bildirmesi üzerine yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri A.T.(19) ve S.G.’yi(17) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerine gündüz saatlerinde müşteri gibi gelip keşif yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 6 adet çikolata bulunduğu belirtildi. Şahıslardan A.T.’nin poliste çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Üç yıldır market işlettiğini söyleyen Ahat K., 2 yıl önce marketin kurşunlandığını, bunun üzerine kurşun geçirmez cam taktırdığını, yine kurşunların hedefi olan camın kırılmadığını ancak hırsızların tekmeleyerek camı kırıp içeri girdiğini ileri sürdü. İHA

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