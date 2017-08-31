O hain 2 asker ve 4 polisi şehit etmiş

Tunceli’de Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’u şehit eden ve önceki gün yakalanan teröristin 2 asker ve 4 polisin şehit edilmesi olaylarını planladığı ve katıldığı öğrenildi.

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’u şehit eden terör örgütü PKK’lı teröristin de aralarında olduğu 5 kişilik grubu Tunceli’den Kahramanmaraş’a kadar İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) takip ettiği, hazır bekletilen özel timin operasyon düzenlediği ortaya çıktı. O teröristin, daha önce de 4 farklı olayda 2’si asker 4’ü polis 6 güvenlik görevlisini şehit edilmesi olaylarını planladığı ve katıldığı öğrenildi.

Önceki gün, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi, Bulutpınarı kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2’si ölü 1’i yaralı 5 terörist ele geçirilmişti. Teröristlerden yaralı olarak ele geçirilenin ’Azad Çüngüş’ kod adlı Gürbüz Topçu’nun 2012 yılında Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’u şehit ettiği ortaya çıkmıştı.

İha takip etti, özel tim operasyon düzenledi

O operasyonla ilgili detaylar belli olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde yapılan çalışmada, PKK’lı teröristlerden ‘Azad Çüngüş” kod adlı Gürbüz Topçu, “Arteş” kod adlı Oğuz Aksu, MLKP’nin sözde silahlı kanat sorumlusu terörist “Alişer” kod adlı Hüseyin Akçiçeği’n örgütün Suriye kolu YPG’nin saflarına katılmak için Afrin’e geçeceği belirlendi. 3 teröristin, 2 kurye ile birlikte Tunceli’den bindiği aracı tespit eden güvenlik güçleri İHA ile takibe başladı.



Tunceli, Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıklarının bilgisi dahilinde güvenlik noktalarında durdurulmayan teröristler, havadan ve karadan takip edildi. Bu sırada belirlenen bazı noktalara, Polis ve Jandarma Özel Harekat timleri yerleştirildi. Teröristlerin Nurhak kırsalında araçtan inerek, yola devam etmesi üzerine hazır olarak bekleyen özel timler, ilçede jandarma komutanlığının da desteğiyle operasyona başladı.

Operasyonda teröristlerden “Arteş” kod adlı Oğuz Aksu, MLKP’li terörist “Alişer” kod adlı Hüseyin Akçiçeği ölü olarak ele geçirilirken, Başsavcı Uzun’un katili ‘Azad Çüngüş” kod adlı Gürbüz Topçu yaralı, 2 iş birlikçi ise sağ yakalanmıştı.

Başsavcının katili terörist, 6 güvenlik görevlisini de şehit etmiş

Elazığ’da tedavi altında olan Başsavcının katili teröristin ise suç dosyası kabarık çıktı. Terörist Topçu’nun başsavcının şehit edilmesi olayı dışında 2010 yılında 2 askerin şehit edilmesi, 2012 , 2015 ve 2016 yıllarında ise 4 polisin şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi. Bölgede bir çok eylemde de aktif rol oynadığı öğrenilen teröristin, güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada yaralı kurtularak kaçtığı tespit edildi.

HBDH’nin sözde Türkiye sorumlusu çıktı

Terörist Topçu’nun, sol örgütlerle kurulan ve çatı örgüt olarak bilinen Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) sözde Türkiye sorumlularından olduğu belirlendi. Teröristin tedavisinin tamamlanmasının ardından Tunceli’ye götürülerek ifadesi alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

İHA