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Salça kutularından uyuşturucu hap çıktı

Hatay’da düzenlenen operasyonda bir kamyonetteki salça kutuları içinde 210 bin adet uyuşturucu hap bulundu

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Salça kutularından uyuşturucu hap çıktı

Hatay’da düzenlenen operasyonda bir kamyonetteki salça kutuları içinde 210 bin adet uyuşturucu hap bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce takibe alınan şahısların kamyonet içerisinde bulunan salça kutularına koydukları uyuşturucu hap sevkıyatı yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler Antakya -İskenderun yolunda kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, salça kutularına yerleştirilmiş halde 210 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Araçta bulunan M.D (51) ve R.D (29) adlı 2 kişi gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise gizli bölme yapımında kullanılan, 11 adet sac kalıp, 1 adet oksijen kaynak makinesi, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet demir makası ve 1 adet tahta kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firardaki Suriye uyruklu A.E’yi (48) yakalama çalışması devam ediyor.

(İHA)
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