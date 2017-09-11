Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
109458
ALTIN
146.068
DOLAR
3.4072
STERLİN
4.4887
EURO
4.0766

Servis minibüsü alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki servis minibüsünü alev alev yandı o anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Aracını yol kenarına çeken sürücü çaresiz gözlerle aracının yanışını izledi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:13
4 Okunma
Servis minibüsü alev alev yandı

Ankara Karayolu Ümitalan mevkiinde yaşandı. Bursa İstikametinden İnegöl istikametine doğru seyreden Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AZ 716 plakalı minibüsün hareket halindeyken motoru alev aldı.

Durumu fark eden Çelik, minibüsü emniyet şeridine çekip terketti. Kısa sürede büyüyen alevleri gören diğer sürücüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüsün yandığı anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan yangın taşımacılık yapan servislerdeki model ve kilometre kontrollerinin yapılıp yapılmadığını akıllara getirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaMinübüs YangınıAnkara Karayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak’tan gönderilen silahlar ele geçirildi
Irak’tan gönderilen silahlar ele geçirildi
Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Düğünde taşlı sopalı kavga
Düğünde taşlı sopalı kavga
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Tokat’ta taşlı, sopalı kavga: 11 yaralı
Tokat’ta taşlı, sopalı kavga: 11 yaralı

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim