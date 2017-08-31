Tunceli’de 70 kiloluk patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’nin Pertek ilçesinde güvenlik güçleri iki mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Pertek ilçemiz mülki sınırları içerisinde yürütülen operasyon kapsamında devam eden arama tarama faaliyetlerinde 2 adet mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş yaklaşık 70 kilogramlık EYP düzeneği ele geçirilmiş, ele geçirilen EYP düzeneği olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiğini de bildirdi.

(İHA)