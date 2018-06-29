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Atatürk camileri yıktı mı?

Furkan Talay
Türkiye

Furkan Talay

info@furkantalay.com

29 Haziran 2018, 00:00

Geçtiğimiz hafta İzmir’deydim.
Mustafa Kemal’in gözü İzmir’de olan Yunanlıları Ege denizine döktüğü muhteşem güzellikte olan tarihi şehrimizde.
Geze geze bitiremeyeceğiniz şehirde dikkatimi çeken bir şey vardı bizzat gittim gördüm.
Yer: Çeşme Alaçatı.
1874’te gayrimüslimler tarafından Ayios Konstantinos Kilisesi olarak inşa edilen, 1920’de Cumhuriyet’in kurulmasıyla Atatürk’ün camiye çevirttiği Pazaryeri Camii.
2010’da restore adı altında tekrar kiliseye çevrildi, sözde restore sonrasında kürsü ve minber kaldırılarak camiye kilise motifleri koyuldu.
Halkın tepkisinin sonucunda yapılan ise daha çok hüsran.
İçeri girdiğimde caminin yarısı kilise diğer yarısında ise namaz kılınıyordu arasına sadece bir perde çekilmişti.
Yöre halkıyla konuştuğumda Cuma namazlarında sığmadığımızda biz kilise bölümünde namaz kılıyoruz dediler.
Vakit namazlarında perdenin arkasında gayrimüslimler ibadet ederken diğer tarafında namaz kılınıyor.
2011 yılında Fener Rum Patriği Bartholomeus tarafından 88 yıl sonra bu camide Cuma namazının hemen ardından da ayin yapılmıştı.
Bazılarına göre kültür ve barış simgesi olan yapı bence İslam dini ve Atatürk’e ihanet.
Bu yazıyı kaleme almamın sebebi, “Atatürk camileri yıktı, ahıra çevirdi” diye iftira atan ahmak kafalıların, Atatürk’ün camiye çevirdiği kiliseleri tekrar kiliseye çeviren, milyonlarca dolar verip kiliseleri restore eden görünüşte dinci icraatte emperyalist zihniyetin aslında İslam diye bir derdi olmadığını, Atatürk’ün dindarlık konusunda hepsini cebinden çıkaracağını tekrar hatırlatmaktı.
Pazaryeri Camii sadece ülkemizde bir örnek.
İlgili yerin videosunu çekerek sosyal medya hesaplarımda da paylaştım.
FETÖ belasının doğurduğu Dinler Arası Diyalog safsatası ülkemizin dört bir yanında devam ederken kimse İslam’dan dem vurmasın.
Atatürk hem ekonomi hem iç ve dış politika hem de din konusunda örnek alınması gereken muhteşem bir liderdir.
İslam ve Atatürkçülük adı altında O’nun değerlerini, emanetlerini ve kişiliğini zedelemeye çalışanlar ise 100 yıl önce O’nun denize döküp topraklarımızdan kovduğu haçlılardır.
Ruhu şâd olsun.

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Ozden 2018-06-29 15:02:05

Atam, mekanin cennet olsun

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