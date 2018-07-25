Atatürk düşmanlığı ne anlama geliyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’yi biliyorsunuz. Önceki gün verdiği ifadede “Cahilliğime geldi, suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dedi.

1- Cahil olduğunu kabul etti.

2- Pişman olduğunu söyledi.

Suç olduğunu bilmediğini söylemesi ise bir başka garabet!

1- Ağıza alınmayacak hakaretler etmenin suç olduğunu bilmemek..

2- Suç olmasa hakaret ve küfür etmeyi normal görmek..

Toplumda Atatürk düşmanlığı güdenlerin ortak özelliği ‘cahil’ olmaları… Zaten Safiye İnci de bunu söylüyor diğer hakaret edip sonra da cahilliğime geldi, pişmanım diyenler gibi.

Bir de sistematik olarak Atatürk düşmanlığı yapanlar, yayın organlarında yazanlar, çizenler, konferans ve seminer verenler var ki, bunlara ‘cahil’ demek doğru olmaz.

Toplumda Atatürk düşmanlığını yayanlara ‘ajan’ denir. Peki, kimin ajanı: İngiliz’in ajanı, Yunan’ın ajanı, Amerika’nın ajanı… Fetullah Gülen ve şakirtleri de koyu birer Atatürk düşmanıydı hatırlarsınız. Şimdi bunların nerede yaşadıklarını, kimlerin himaye ettiklerini ve Türkiye’nin başına nasıl çorap ördüklerini bilmeyen yok.

Geçmişte de Mustafa Kemal Atatürk, İngilizlere, Yananlara ve daha birçok düşmana karşı milli kurtuluş mücadelesi verirken Said Nursi, İskilipli Atıf gibi kişiler de milli mücadeleye karşı İngiliz’in yanında yer almışlardı.

Bizim içimizdeki okuma ve araştırma özürlü cahiller de bu tür ajanların sözlerine inanıp, Türk milletine izzet ve şerefini iade eden Atatürk’e düşmanlığı dini bir vecibe zannediyorlar! Kur’an-ı Kerim’i yasakladı diye atılan yalanlara gözü kapalı kanıyorlar. Bir okuma, araştırma zahmetinde bile bulunmuyorlar.

Oysaki Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an’ın tefsirini yaptıran ve herkesin öğrenmesini sağlamak için yurdun dört bir köşesine dağıttıran kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk ayrıca Kur’an’a son derece vakıf bir hafızdı.

Annesinin lakabı ‘molla’ idi… Son derece dindar ve Kur’an’ı çokça okuyan mü’mine bir kadındı. Annesine ve soyuna yapılan hakaretlere gözü kapalı inanan cahiller okusalardı, Atatürk’ün soyunun Ehl-i Beyt olduğunu, öz be öz Yörük Türk’ü olduğunu öğrenirlerdi.

Atatürk, İngiliz’e, Yunan’a ve diğer Türk düşmanlarına karşı verdiği savaşın yanında bunların din adamı görünümlü ajanlarına karşı da savaş verdi. Bu ajanlara karşı verilen mücadele, ‘Atatürk din adamlarını yok ediyor’ şeklinde cahil zihinlere sokuldu. Oysaki okuma özürlü bu cahiller biraz araştırsalar milli mücadele ve sonrasında Atatürk’e destek veren gerçek din adamlarını öğrenirlerdi.

Okusalardı, namaz kılmazdı dedikleri Atatürk’ün hutbeler irat ettiğini, TBMM’nin açılış gününü Cuma gününe denk getirip, Cuma namazından sonra dualarla açtırdığını, gerçek dindarlara büyük saygı duyduğunu öğrenirlerdi.

Ayrıca unutmamak gerekir ki, O bir Osmanlı paşasıydı.

Kaldı ki, Haçlı ordusunu Müslüman Anadolu’dan kovmak, kadınların ırzına geçilirken Türk kadınına namusunu ve onurunu iade etmek, düyun-u umumiye ile ekonomik olarak ezilen milleti sömürüden kurtarmak, tam bağımsız bir ülke kurup onu yönetme kudretini Türk milletine vermek ve indirilen Türk bayrağını yeniden göndere çekmek her babayiğidin harcı değildir.

Mustafa Kemal Atatürk, vatanı, bayrağı, milleti ve dini kurtaran adamdır.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabında bu ve bunların çok daha fazlasını kaynaklarıyla birlikte bulabilirsiniz.

Bütün bunlara rağmen hâlâ Atatürk düşmanlığı yapanlara ancak şu soru sorulabilir; sen ajan mısın yoksa cahil mi?..