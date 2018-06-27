Atatürk Havalimanı ne olacak?

İstanbul'daki yeni havalimanı, 29 Ekim’den itibaren faaliyete başlayacak. Başlayacak başlamasına ama Atatürk Havalimanı’nın kapanacak olması daha şimdiden kıyameti koparacak tartışmalara gebe.
Normalde olması gereken, Atatürk Havalimanı ile birlikte 3. Havalimanı’nın da birlikte faaliyette bulunmasıydı. İstanbul’a yapılan bir havalimanı diğerinin kapanmasını gerektirmiyor.
Londra’da 6 havalimanı var, hepsi faal.
Moskova’da 6 havalimanı var, hepsi faal.
New York’ta 3 havalimanı var, hepsi faal.
Pekin’de 2 havalimanı var, üçüncüsü Ekim ayında faaliyete girecek, hem de dünyanın en büyük havalimanı olacak ama diğer havalimanları kapanmayacak.
Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir ülke yeni bir havalimanı açıyorum diye diğerini kapatmıyor.
Üstelik Yeşilköy gibi bir lokasyonda kurulu, ulaşımı kolay, şehir merkezine yakın bir yerdeki köklü bir havalimanını kapatmanın hiç bir mantığı yok.
İnsanları İstanbul’un en uzak yerlerinden birine yapılan havalimanına 'mecburen mahkûm etme' projesi karşısında, geç de olsa tepkiler gelmeye başladı.
Yeni Mesaj’dan Recep Bahar’ın güzel bir haberi vardı.
Habere göre İstanbul’da 3. havalimanının faaliyete geçmesiyle, Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihinde kademeli olarak kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘atıl kalma’ endişesi oluşturmuş.
Haber’de şöyle deniliyor:
“Müşterilerinin yarıya yakınını Atatürk Havalimanı’na yakınlığı sayesinde sağlayan Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir Bayrampaşa, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerindeki faaliyet gösteren 62 otel yatırımcısı ve işletmecisi, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geldiğini belirtiyor.
Bu durumun sadece otellere değil, bu bölgedeki ekonomik hayata da darbe vuracağını savunan otel yatırımcıları ve işletmecileri, üçüncü havalimanının yanı sıra Atatürk Havalimanı’nın da faaliyetlerine devam etmesini istiyor.”
Konuyla ilgili konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bölge otellerinin ülke ekonomisine yan gelirleriyle beraber yıllık 500 milyon Euro’nun üzerinde katma değer sağladığını söyledi ve şunları ilave etti: “Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz.”
İlk feryat otellerden geldi ama bu feryadın dalga dalga artacağı aşikâr.
3. Havalimanı için doğru dürüst yol yok, metro yok, metrobüs yok.
Yani ulaşım yok!
Saldım çayıra Allah kayıra usulü bir havalimanı yaptık.
Havalimanı açıldıktan ve Atatürk Havalimanı kapandıktan sonra yükselecek tepkileri varın siz hayal edin.
Hülasa 3. Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın kapatılması gibi 'dönüşü olmayan bir cinayete yol açmamalıdır.'
Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.
Atatürk Havalimanı ne olacak?
İstanbul'daki yeni havalimanı, 29 Ekim’den itibaren faaliyete başlayacak. Başlayacak başlamasına ama Atatürk Havalimanı’nın kapanacak olması daha şimdiden kıyameti koparacak tartışmalara gebe.