Atatürk’e soğuk savaş

Rize’de Cumhuriyet Meydanı’ndan Atatürk heykelinin kaldırılması ile milli eğitim müfredatından Atatürk adının adım adım kaldırılmaya gidilmesi tesadüf mü?
Bence değil.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında, okul kitaplarında Atatürk’le ilgili bölümleri kaldırma kararı aldı. Bunun hangi ihtiyaçtan ve zorunluluktan kaynaklandığı ve Atatürk’e kitaplarda daha az yer verilmesinin hangi sebebe dayandığını bilemiyoruz.
Hazırlanan yeni müfredat taslağında Atatürk’ün hayatı başlığı altında şu bilgilerin verileceği anlatılıyor:
“Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur”.
Yeni sisteme göre Atatürk ne demek?
Selanik, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi, Anıtkabir, Ankara, hepsi bu kadar!
İki resim, üç fotoğraf, şip şak!
Beş dakikada Beşiktaş!
Al sana Atatürk!
Atatürk’ü alabildiğince azaltan “dindar-muhafazakâr” kardeşlerimiz, aynı müfredat taslağında “Hıristiyanlık ve Yahudiliğin” daha fazla anlatılmasına karar vermiş.
Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’ye yönelik bu yönde uyarıları varmış.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı var diyerek Hıristiyanlık ve Yahudiliği artırma kararı alıyorsunuz da Atatürk’ü budarken Türk milletinin kararını sordunuz mu?
Atatürk’ü azalt, İsa’yı çoğalt!
Atatürk’ü azalt, Haç’ı çoğalt.
Eminim dindar kardeşlerimiz bu yeni sistemde de bir hikmet arayacaklardır.
Ama moralinizi bozmayın bu ülkeyi kuran Atatürk, bu ülkenin siyasetçileri tarafından okul kitaplarından kazınırken, binlerce kilometre ötede, Çin’deki okullarda Atatürk’e ayrılan yer habire artırılıyor. Çin’de okutulan lise 2. sınıf kitaplarında Atatürk’ün hayatından, savaşlarına, ideolojisinden devrimlerine ne ararsanız var.
Mesela şu satırlar Çin’de okutulan lise 2. sınıf ders kitabından:
"Birinci Dünya Savaşı ile yenilen ülkeler arasında bulunan Türkiye, savaştan sonra emperyalist ülkelerin istila ettiği hedef bir ülke oldu. Ülkelerini kurtarmak için, Türk Halkı, önderi ve yurtsever komutanı olan Kemal ATATÜRK ile ülkelerinin bağımsızlığını kazanmak için çalışıyorlardı.
M. Kemal liderliğindeki yurtsever grup, padişahtan ayrılarak, Nisan 1920'de milli bir hükümet kurdu.”
Keza Rusya’da, 9. ve 11. sınıflarda okutulan tarih kitaplarında da Atatürk’e ayrıntılı yer verilmiş.
Dünyanın birçok ülkesinde okul kitaplarında Atatürk’ten övgü ile bahseden sayfalar, bizim okullarımızda öğretilenden daha fazla!
Biz, Atatürk’ün ismini, heykellerini kaldıraduralım, Belçika’nın Vise kentine bağlı Cheratta kasabasının en büyük bölgesinin üzerinde Place Atatürk yazısı var.
Bangladeş’de en büyük caddenin adı Kemal Atatürk Avenue konulmuş.
Meksika’nın başkenti Meksiko City’deki en büyük heykellerden biri Atatürk’e aittir.
Dominik’te, Amsterdam’da, Yeni Zelanda’da (Wellington), Venezuela’da (Caracas), Küba’da (Havana), Avusturya’da (Canberra), Romanya’da Bükreş Meydanı’nda, Roma’da, Çek Cumhuriyetinde, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin merkezinde, Hindistan’da, Mısır’da ve daha onlarca ülkede yüzlerce noktada Atatürk heykelleri, anıtları, tabelaları, Atatürk adı taşıyan caddeler, meydanlar yer alırken Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk’ün heykellerinin sökülmesi ve müfredatta ona yer verilen sayfaların azaltılması ayıp değil mi?
Bu yapılanlar Atatürk’ü küçültmez, onunla uğraşanları küçültür.
Ve Atatürk der ki;
“Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki, bu fikirler, HİNT’ten, MISIR’dan döner dolaşır gene gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur.” (1937)