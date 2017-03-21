Akıl ve kelam ucubesi bir soytarının sözlerinin Atatürk severler üzerindeki etkisi elbette sıfırdır. “İngiliz işgali altındaki topraklarda yeni bir devlet kuran bir dahinin bu devrimine “darbe” diyecek kadar alçalanların, bu hakaretamiz ifadelerinin ardından Çanakkale Zaferi’nin coşkusuna hazırladık kendimizi.
Zira Atatürk’ün en büyük devrimi Türk ordusu idi ve bu ordu, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü en muhteşem şekilde kutlayarak dosya düşmana gücünü gösterecekti diye düşündük.
Ancak hevesimiz kursağımızda kaldı.
Zira bu defa da Çanakkale kutlamalarından bir tokat geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıldönümü için hazırladığı afişlerde Atatürk yoktu. Basılan bütün afişler Atatürk’süzdü.
E tabi bu durum en çok Kadir Mısıroğlu’nu sevindirmiştir! Hatta bayram ettirmiştir.
Atatürk’süz bir Çanakkale’yi düşünmek, tasarlamak, icra etmek bugüne kadar hiçbir komuta kademesinin aklından bile geçmemişti.
Ama ne hikmetse bu yıl, bunu da yaşadık.
Belki bu durum sehven ve kontrol dışı bir durumdan kaynaklanmıştır diye düşündük. Bir açıklama yapılır diye düşündük.
Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, ‘Atatürk’süz afişleri Genelkurmay’a sorduğunu ve bir yanıt alamadığını yazıyor.
Genelkurmay, “Neden Atatürk’süz Çanakkale afişi hazırlandığına” dair cevap bile verme gereği duymazken Atatürk’ün emrindeki askerlerle “süngü tak! Hücum!” diyerek saldırdığı Anzak’ların ülkesi Avustralya’da, Atatürk’ü anma programları yapılıyor.
Bu anma programın yapıldığı yer ise her hangi bir spor salonu filan değil Avustralya Federal Parlamentosu!
Bugün “Atatürk, Çanakkale Savaşı’nın deniz savaşları safhasında yoktu ki” diyerek akılları sıra topu taca atmaya çalışanlara en güzel cevabı “bir düşman” veriyor ve Avustralya Türkiye Parlamentolar arası dostluk grubunu Başkanı Craig Laundy yaptığı bir konuşmada şöyle diyor:
“Atatürk’ün sahip olduğu vizyonun modern Türkiye’nin kuruluşunda ne kadar büyük öneme sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Çanakkale Kara ve Deniz savaşlarının yıldönümünü andığımız bu yıl içerisinde ,hem kendim hem de bütün Türkler ve Türkiye’nin dostlarıyla birlikte bu büyük lideri anıyoruz.”
Avustralya parlamentosundaki kutlamalara katılan Türklerin ellerinde Atatürk resimli afişler olduğunu ve bunları gururla salladıklarını belirtelim.
Yani demem o ki; üzülmeyin dostlar, dünyanın bir ucunda da olsa, bir zamanlar süngü süngüye savaştığımız düşmanlarımız da olsa, Çanakkale’den bahsederken Atatürk’ü ve O’nun fotoğraflarını unutmayanlar var.
Kaleminize, Yüreğinize sağlık!