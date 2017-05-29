Atatürk’ten Arena’ya dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumlara verilen arena isimlerine itiraz ederek şöyle dedi: “Arenalara karşıyım. Arenalarda ne yaptıklarını bilirsiniz. İnsanları parçalatırlardı. Biz arenalara karşıyız. Stadyumlardan arena ismini kaldıracağız.”
Bu konuşmanın yapılmasından birkaç gün sonra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan arena isimlerin değişeceği açıklaması geldi.
Peki, bu arena furyası neden ve nasıl ortaya çıktı? Yeni yapılan onlarca stadyumun eski isimleri neden değişti ve yeni verilen isimlerin sonuna arena eklenmesine kim karar verdi?
Değişen ya da yıkılıp yenisi yapılan inşa halindeki stadyumların isimlerini sıralayalım isterseniz:
“Bursa Atatürk Stadı idi, Timsah Arena yapıldı.
Antalya Atatürk Stadı, Antalya Arena yapıldı.
Afyon Atatürk Stadı, Afyon Arena yapıldı.
Eskişehir Atatürk Stadı, Es Es Arena yapıldı.
Antakya Atatürk Stadı, Hatay Arena yapıldı.
Konya Atatürk Stadı, Torku Arena yapıldı.
Sakarya Atatürk Stadı, Sakarya Arena yapıldı.
Beşiktaş İnönü Stadı, Vodafone Arena yapıldı.
İzmit İsmetpaşa Stadı, Kocaeli Arena yapıldı.
Malatya İnönü Stadı, Malatya Arena yapıldı.
Samsun 19 Mayıs Stadı, Samsun Arena yapıldı.
Rize Atatürk Stadı, Çaykur Didi Arena yapıldı.
Diyarbakır Atatürk Stadı, Diyarbakır Arena yapılıyor.
Giresun Atatürk Stadyumu, Giresun Çotanak Arena yapılıyor.
Elazığ Atatürk Stadı, Elazığ Arena yapılıyor. (Yılmaz Özdil’in 10 Nisan 2017 tarihli yazısından)
Yani ne kadar Atatürk stadı varsa ve ne kadar İnönü stadı varsa ve hatta yukarıda yazmadım, stadyumların bulunduğu illerin kurtuluş tarihleri ile ilgili isimler varsa hepsi değişti.
Yani stadyum isimlerini değiştiren el aslında bir Atatürk ve silah arkadaşları operasyonu yapmayı planlamıştı.
Şehirlerin en büyük ve en görkemli yapılarından Atatürk’ün izini silmek amaçlanmıştı.
Sayın Cumhurbaşkanı, Arenadan dönüş yaparak güzel bir karara imza atıyor ama o stadyumlar eski isimlerine Atatürk’e dönse daha iyi olmaz mı?
Samimi olmak lazim. herkes herseyin farkinda bir gün karsimiza cikar.