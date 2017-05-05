Atı alan Şam’ı çoktan geçti!

• PKK-PYD/YPG’li teröristlerin ABD’nin sahadaki en önemli müttefikleri olduğu her fırsatta ABD’lilerce dile getirildi.
• ABD, çoğunluğunu PKK-PYD/YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) hızla silahlandırıyor.
• Suriye’nin kuzeyinde konuşlanmış olan ABD’li askerler kollarında terör örgütü YPG armalarıyla poz verdi.
• IŞİD Karşıtı Koalisyonunun Sözcüsü ABD’li Albay Dorrian, “PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) bir parçasıdır” dedi.
• Türkiye-Suriye sınırında PKK-PYD/YPG’li teröristlerle ABD askerleri birlikte devriye geziyorlar. Bunların fotoğrafları da kare kare yayınlandı.
• Suriye’nin kuzeyinde Irak’taki Barzani yapılanmasının bir benzeri adım adım inşa ediliyor.
Temenniler;
• NATO’da müttefikimiz, Ortadoğu’da ‘stratejik ortağımız’ ABD’nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye verdiği desteği sona erdirmesi.
• Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasının engellenmesi.
Gerçekler;
• ABD askerleri YPG armalarıyla poz verirken Rus generaller aynı terör armasını üniformalarının üzerinde taşımaya başladı.
• PYD/YPG Moskova’da ofis açtı.
• Rus askerleri Suriye’nin Afrin kentinde PYD/YPG’li teröristlerle fotoğraf çektirdi.
• ABD gibi Rusya da YPG’ye hiçbir desteği esirgemiyor.
Temenniler;
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de bizzat görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önüne Rus askerlerinin YPG’li teröristlerle çektirdiği fotoğrafları koydu. Erdoğan, “Bundan sonraki süreç, artık Sayın Putin’e kalmıştır. Konuyu anlattık, temenni ederim ki bu konuda da çok kararlı davranırlar ve inşallah olumsuz gelişmeler olmaz” dedi.
‘Gerçek’ kelimesinin anlamı hepimizce malum.
Türk Dil Kurumu’na göre ‘temenni’ kelimesi ise ‘Bir şeyin gerçekleşmesini dileme’ anlamına geliyor.
ABD ve Rusya temennide bulunmuyorlar, planlıyorlar ve istediklerini elde ediyorlar. A planı olmazsa B planını devreye koyuyorlar.
Suriye bu bağlamda iki gücün kapışma arenasına dönmüş durumda. Elbette olan masum Müslümanlara oluyor. Ne ABD’nin ne de Rusya’nın ölen ya da göç eden milyonlarca Suriyeli Müslüman umurunda…
Türkiye ise maalesef sadece temennide bulunuyor.
Siz istediğiniz kadar ahkâm kesin ‘bölgesel güç, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biriyiz’ diye…
Gerçekler, Türkiye’nin ABD ve Rusya’nın tepiştiği Suriye arenasında ayaklar altında ezildiğini ortaya koyuyor.
Asıl acı gerçekse Türkiye çeşitli sözlerle oyalanırken Ortadoğu coğrafyasında atı alan Üsküdar’ı değil ama Şam’ı ve Erbil’i çoktan geçmiş durumda.