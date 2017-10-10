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Barzani bölgesine İsrail yerleşiyor

Mehmet Emin Koç
Türkiye

Mehmet Emin Koç

kocmehmetemin@gmail.com

10 Ekim 2017, 00:00

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Olan oldu, herkes dilinin altındaki baklayı
çıkardı.
Türk siyaseti Barzanî’yi besledi, semirtti. Barzanî, yapacağını yaptı, referanduma gitti.
İsrail, Barzani’nin maharetiyle Arz-ı Mev’ud planında çok ciddi bir adım daha
attı.
Barzani bölgesine İsrail yerleşiyor.
Bu yayılma, orada kalacak mı? Hayır… 
Ta Kapadokya’ya kadar Türkiye’nin Güneydoğu’sunu içine alıyor.
Yahudi Din Devletinin kurucu iradesi Theodor Herzl 1897’de hayallerindeki haritanın sınırlarını kendi eserinde açıklıyor: “Kuzey sınırlarımız, Kapadokya’daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalına; sloganımız Davut ve Süleymanın Filistin’i olacaktır” (Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, (Haz. R. Patai), c. 2, s. 711, London).
Bu projenin güncel adı Amerika’nın BOP’udur.
İslamcı siyasilerimizin konuşmalarına göre, Türkiye, bu projenin stratejik ortakçısıdır.
BOP’un mimarlarından Amerikalı kurt politikacı Henry Kissinger, 2012’nin ortalarında, söz konusu projede her şey yolunda giderse, Ortadoğu'nun yarısı gelecekte İsrail'in olacaktır, ilanı yapıyor.
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 30-35 yıldan beri, bölgemizdeki Arz-ı Mev’ud eksenli işte bu Büyük İsrail oluşumuna dair hayati uyarılar yapıyor. 
Küresel sömürgecilerin bölgemizdeki bu planlarını bozmanın stratejik projelerini ve iktisadi çözümlerini ortaya koyuyor. 
Devlet ve milletimiz, Prof. Dr. Baş’a kulak vermesi gerektiği şekilde kulak vermedi; başımıza bin bir türlü bela yağıyor. Bölgemiz kan gölüne dönmüş.
2013 yılında Prof. Dr. Baş, Türkiye Suriye batağına düşmemeli, Büyük İsrail oluşumunun önünde en ciddi engellerden biri Suriye, Filistin’deki ve Lübnan’daki Müslümanların da sırtını dayadığı dağdır Suriye devleti, Suriye’nin bütünlüğü Türkiye’nin bütünlüğü ve bölgemizin huzurunun gereğidir, uyarıları yaptı, yapmaya devam etti. Devlet-millet dinlemedik; Amerika’nın aklıyla palas-pandıras Suriye’ye daldık.
Bölgenin de, ülkemizin de dengesi bozuldu. 
Barzani boy verdikçe verdi. Büyük İsrail oluşumunun altyapısı tamamlandı.
Bugüne kadar Amerikan aklıyla ve BOP kapsamında Barzanî’yi semirtip Büyük İsrail oluşumuna alan açan nato mermer-nato kafa Türkiyeli İslamcılar, şimdi güya dövünüyorlar... İş işten geçme noktasına geldi; İsrail, Kuzey Irak’a yerleşiyor diye vaveyla kopartıyorlar.
Prof. Dr. Baş ve kadrosu, 2013’ten itibaren düzenlenen Tevhid’in Merkezi Ehl-i Beyt sempozyum ve konferanslarında, Nakşi-Barzanî kisvesi altında Büyük İsrail oluşumunu yürütüldüğünü anlatıyor. Devlet-millet ise her zamanki gibi kulağını tıkadı, tıkıyor. 
Gelişmeler, Prof. Dr. Baş’ı, her konuda olduğu gibi bu hususta da haklı çıkardı.
İş geldi, şimdi nereye dayandı?
Yahudi meşrepli Barzanî maharetiyle İsrail bölgeye yerleşip yayılıyor.
Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, 25 Eylül sonrası İsrail'den 2 bin yerleşimcinin Erbil’e getirildiğini açıklıyor. Duhok, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Erbil, Zaho ve Sincar’da 'Yahudi mahalleleri' tahsis edildiği, bölgelere İsrail’den 400 bin kişinin daha getirileceği bilgisini veriyor.
Dr. Küzeci, Barzani-Tel Aviv temaslarında, Musul’a 23 kilometre uzaklıktaki Türk üssü Başika’nın boşaltılarak MOSSAD üssü haline dönüştürülmesinin konuşulduğunu anlatıyor.
Türk milleti ve devletini BOP batağına saplayan müflis ve basiretten mahrum bir siyaset, bu cadı kazanından ve Armageddon batağından Türkiye’yi çekip çıkartamaz.
Bugüne kadarki gelişmeler gösteriyor ve diyor ki, Prof. Dr. Baş’tan gayrı hiç kimse bu bataktan Türkiye’yi kurtaramaz. Anlayana…

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