Barzani tehlikesi daha büyük

ABD’nin PYD’ye verdiği silahlar, Türkiye sınırına konuşlandırıldı. Dahası, ABD tanklarının namluları Türkiye’ye dönük… Türkiye, ABD’nin Suriye’de amacını gördüyse eğer, Irak’taki hesabını da görmek zorunda.
Irak’taki oluşumu destekler, Suriye’deki oluşuma karşı olursanız, bu bir çelişki olur. Nitekim Barzani’ye danışmanlık yapmış İlnur Çevik “Müslim’i de Barzani gibi görsek ne olur “ diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. Bu kişi, şuan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı…
Eğer Türkiye, önümüzdeki günler, yeniden bir “açılım” der, PYD konusunu soğumaya bırakır, Barzani’yi eskisi gibi baş tacı etmeye devam ederse, intihar etmiş olur. Barzani konusu o kadar derin ve Türkiye için tehlikeli ki, PKK veya PYD yanında hiç kalır.
Barzani, “Nakşîlik” olayı ile Türkiye’nin damarlarında dolaşıyor. Ülke insanı, Nakşî isyanlarını unuttu. Ancak yakın tarihimizin en büyük tehlikesiydi. Musul ve Kerkük, Nakşî isyanları sonucu kaybedildi. Barzani uyduruk tarikat bağıyla, Türkiye’nin sadece doğusunu değil, tüm coğrafyasını tehdit ediyor.
Çünkü Barzani hem haham, hem Nakşi!
Barzani ailesi Yahudi iken, 1900’lerde birden Nakşî oluyor. Halidi Bağdadi diye bir adam çıkıyor ortaya. O zamana kadar, o bölgede Kadiri olan aşiretleri, İngilizlerin yardımıyla Halidi etkisi altına alıyor. Osmanlı’nın da desteğini alarak, İstanbul’a kadar yayılıyor.
“Zebaniler kolundan tutmuş cehenneme götürüyor, Nakşî tarikatının Halidiye kolundanım de seni bırakır” diyen Cübbeli yok mu, işte bu Halidi’den söz ediyor. Ona göre düşünün. Bu arada, Sait Nursi de Halidi olduğunu söyler. Türkiye’deki bütün Nakşîler, silsile olarak Halidi Bağdadi’ye bağlıdırlar.
Kürtçe eğitimi ilk başlatan Halidi Bağdadi’dir. Kürtçülüğün kaynağı Nakşî-Halidi işidir. Nakşîlik-yahudilik ilişkisi anlaşılmadan, Büyük İsrail olayı anlaşılamaz. Türkiye’nin güneydoğusu İsrail için kopartılmak isteniyor ve bu koparma işi, Nakşîlik, nurculuk üzerinden yürütülüyor.
PKK Marksist bir hareket olmasaydı, Türkiye elli defa bölünürdü. Bunun farkında olan güçler, olayı PKK yerine Barzani üzerinden kotarma derdindeler.
Şey Sait 13 Şubat 1925’te tam 14 ili kapsayan bir isyan gerçekleştirmişti. Şeyh Sait’in dedesi, Ali Septi, Halidi bağdadinin halifesiydi.
Bütün isyanlar bu Halidi’nin halifeleri tarafından çıkartıldı. Delibaş Mehmet isyanı da Konyalı Zeynelabidin ve kardeşi tarafından çıkartıldı, o da Nakşi -Halidi idi. Menemen isyanını çıkaran Muhammet Esat Erbil’in dedesi Hidayetullah ta, Halidi’nin halifesiydi.
Yani bu Halidi gibi bir bela dünyaya gelmemiş. 11 tarikattan bir tanesinde bir isyan veya kalkışma ne görülmüş, ne duyulmuş.
İngilizler tarafından Hindistan ve Irak’ta Müslümanlara monte edilen Nakşi-Halidi yolu sadece Büyük İsrail’e çıkıyor. İbadet mantığı ile tespihatında insanları elbette farklı görmek gerekir. Ancak Türkiye’de PKK hariç bütün Kürt isyanları Nakşi-Halidi tarikatından sözde şeyhlerin önderliğinde gerçekleşti. Nurculuk, FETÖ darbesiyle nasıl kendini gösterdiyse, Nakşilikte Kürt isyanlarıyla tarihte kendini gösterdi.
PKK’nın Marksist bir yapıya sahip olması, ülkede bir kopuşu sağlayamadı ancak Barzani Nakşîlik olayıyla ölümcül bir kopuşa sebep olabilir. Nakşilik-Yahudilik ilişkisi, mutlaka görülmek zorunda. Yahudi Barzan ailesi Nakşi oldu, Müslüman olmadı.
Türkiye’de Üzeyir Garih öldürüldü. Hem de Nakşî Küçük Hüseyin Efendi Türbesinde… Bu efendileri iyi tanıyın. Türkiye bu olayı hiç tartışmadı. Bir Yahudi ne arar Nakşî türbesinde? Üzeyir Garih, hidayete gelip Müslüman olmadı.
Üzeyir Garih olayı Nakşîliğin ve Nurculuğun susurluk kazasıydı. Bir Yahudi, Nakşi şeyhi bilinen bir insanın mezarında öldürülüyor, cebinde Sait Nursi cevşeni çıkıyor. Adam gizli Yahudi mi, gizli Nakşi mi veya nurcu mu? Türkiye’de en iyi dostları, Erbakan ve Gülen’di.
Bakın daha yeni, ünlü bir Yahudi işadamı ne dedi: Ben Gayrimüslimim ama eşim Nakşi!
Eşinin Müslüman olduğunu söylemedi, “Nakşi” olduğunu söyledi, burası çok önemli. Müslüman bir kadının gayri Müslim ile evlenmesi ayet ile yasaklanmışken, Nakşî bir kadın bir Yahudi ile evleniyor. Üstelik kadın, bir Nakşî şeyhinin torunu…
Şahısların evliliklerini değil, Nakşî-Yahudi evliliğini konuşuyoruz. Ayrıca hatırlıyor musunuz Gülen’in vakfı Urfa’da nurcu bir kızla, Hıristiyan bir erkeği evlendirmişti ve Zaman Gazetesi “düğünden diyaloga” diye olayı manşetten vererek “devrim” diye nitelemişti.
Yani Güneydoğu büyük bir tehlike içinde… Barzani eliyle bir Nakşi-Kürt isyanı, Allah korusun diyorum. “Barzani ile gurur duymak” inşallah, Nakşîliğin Halidiye kolundan kaynaklanmıyordur. PKK’yı tehlike olarak görüp, Haham Barzani’yi “evliya” gibi görmek, inşallah bir Halidi oyunu olarak çıkmaz karşımıza.
Hem Nakşi hem Yahudi olunuyor da, hem Haham hem nakşi olunmaz mı!
Kendine dikkat et Türkiye!