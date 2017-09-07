Barzani’nin referandumu Türkiye’yi de kapsıyor

25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapmaya hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin talimatıyla hazırlanan referandum pusuları, zaten bilinen art niyetleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 ayrı dilde basılan skandal pusulalardaki şu ibarelere ne demeli?
‘Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistani yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?’
‘Kürdistani yöreler’ ne demek?
Bununla Kerkük, Musul, Tuzhurmatu gibi Türkmen kentleri kastedilmiyor.
Zira Barzani yönetimi, Irak’taki tartışmalı bölgeler olarak görülen Türkmen ağırlıklı bu kentleri çantada keklik olarak görüyor.
O zaman geriye Irak’ın dışındaki topraklar kalıyor.
Bunlar da Türkiye’nin Güneydoğusu, İran’ın batısı ve Suriye’nin kuzeyi…
Referandum için hazırlanan oy pusularındaki bu ifadeler, çıkacak sonucun çok yönlü olarak Barzani yönetimi tarafından kullanılacağını ortaya koyuyor.
Anlaşıldığı üzere referandumdan istediği sonucu aldıktan sonra Barzani, önce Irak’taki tartışmalı bölgeler konusuna yoğunlaşacak.
Tartışmalı bölgelerdeki halkın bağımsızlık istediğini referandum sayesinde sözde belgelendirmiş olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların kapısını çalacak olan Barzani, buralardan sınırsız destek alacağını bilmem ifade etmeye gerek var mı?
Yani bu referandum Barzani’ye çok büyük siyasi fayda sağlayacağı gibi bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü bir dokunulmazlık temin edecek.
Bugün Barzani’ye dur diyemeyen aralarında Türkiye’nin de olduğu devletler, 25 Eylül’den sonra gıkını bile çıkaramayacaktır.
Dolayısıyla Türkiye’yi yönetenlerin bu konuda bir şey yapmaya niyetleri varsa şimdi, hemen yapmalılar.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşad Salihi, son yaptığı açıklamada, Irak sınırlarındaki Türkmen kentlerinin Barzani yönetiminin tehdidi altında olduğunu söylüyor.
Ve ekliyor Salihi; ‘Çevre ülkeler Barzani üzerinde yeterince baskı uygulamıyor.’
Türkmenlerin bu serzenişi İran ve Suriye’den de önce Türkiye’yedir.
Çünkü Türkiye’nin topraklarına bile göz dikebilecek kadar azıtan Barzani’yi bu emellerinden vazgeçirebilecek en güçlü kozlara sahip olan tek ülke Türkiye’dir. Türkiye olmadan Barzani nefes bile alamaz. Ama bu durum geçicidir.
Çok hızlı değişen konjonktürde Türkiye’nin elinde kalan kozların son kullanım tarihleri de oldukça yaklaşmıştır.
25 Eylül’ü Türkiye’nin elindeki kozların son kullanım tarihi olarak görmek en doğru olan yaklaşım olacaktır.
Türkiye bu konuda üstüne düşeni yaparsa, İran da onu takip edecektir. Bu sayede Barzani’ye engel olmak belki mümkün olabilir.
Yoksa önce Irak’ta önüne çıkan engelleri aşacak olan Barzani, sonra Türkiye’yi güneydoğusuna dadanacaktır.
İlahi Orhan Bey kardeşim dert ettiğin şeye bak;"Barzani bizi kandırdı"der ve işin içinden çıkarız yahu..