‘Baş’ hedeflerimiz varsa

Bir: Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler durma noktasına geldi. Bazı AB ülkeleri açıkça Türkiye’yi dışlıyor, bazıları İncirlik'teki askerlerini çekmekle tehdit ediyor, bazıları Avrupa’daki Türk vatandaşlarının kovulmasını dile getiriyor.
Yıllardan beri AB’ye girmek uğruna yaptığımız onlarca anlaşma, verdiğimiz yüzlerce taviz, kaybettiğimiz milyar dolar, yok olan ekonomik ve siyasi bağımsızlığımız; hangi birine yanalım.
Lider, gelecekteki kazanımları da felaketleri de öngörebilen buna göre strateji takip etmesini bilen kişidir. Bu bağlamda en az yirmi yıldan beri Prof. Dr. Haydar Baş, “Avrupa Birliği yolu çıkmaz sokaktır, sonu felakettir, dağılmaya mahkûmdur, bir an önce bu maceradan vazgeçelim” demiyor mu?
Diyor.
Hem vatandaşlar, hem siyasiler, bu uyarıya “hadi oradan be!” diye kulak tıkadı mı?
Tıkadı.
Sonuçta Haydar Hoca haklı çıktı mı?
Çıktı.
İki: Türkiye’nin önüne Büyük Ortadoğu Projesi diye bir proje koydular. Irak’ı, Libya’yı, Yemen’i, Suriye’yi ve adım adım parçalayarak yutmak ve İslam coğrafyasını bölük pörçük etmek için düğmeye bastılar. Irak’ı, Libya’yı, Yemen’i adeta yerle bir ettiler. Aynı planı Suriye’de devreye koydular.
Dört milyon Suriyeli Türkiye’ye akın etti. Yüz binlercesi hayatını kaybetti.
Komşu ülkelerle kavgalı hale geldik. Ortadoğu pazarını kaybettik. Ekonomik ve siyasi olarak batağa saplandık.
Bütün bunlar olurken Prof. Dr. Haydar Baş, “Bu oyunlara alet olmayın, komşularımızın içişlerine müdahil olmayın, Ortadoğu’da bizi tuzağa çekiyorlar, tuzağa düşmeyelim” dedi mi?
Dedi.
Bunları derken bu sesi duyması gerekenler ona kulak tıkadı mı?
Tıkadı.
Sonuçta Haydar Hoca haklı çıktı mı?
Çıktı.
Üç: Suriye’den yayılan mezhep ayrımcılığı, Alevi-Sünni husumeti, Halep’i, Humus’u aşıp Türkiye’ye huruç ettiğinde, bu kör mezhep ayrımcılığı doruğa çıktığında bazı cühela takımı “Suriye ile savaş caizdir” fetvaları verirken, Haydar Hoca ısrarla ve tekrarla “Ehl-i Beyt mesajları vererek, Ehl-i Beyt muhtevalı konuşmalar yaparak milleti uyardı mı?
Uyardı.
Mezhepçiliğin acı bombaları ülkenin her yanında patlarken Haydar Hoca’nın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı mı?
Çıktı.
Dört: Bugün FETÖ diye herkesin küfrettiği Gülen cemaati adım adım devlete çöreklerinken, Vatikan semalarına yelken açmışken, diyalog diyerek papazların elini eteğini öperken, dinin ve devletin altını oyarken, yabancı misyon şefleri ve istihbarat örgüleriyle fink atarken, tam 20 yıldan beri 'bu çete konusunda' Haydar Hoca, yılmadan ve usanmadan Türk milletini uyardı mı?
Uyardı.
Türk milleti ve Türk siyasetçisi ve Türk medyası “kulak tıkadı mı?”
Tıkadı.
“Hadi oradan be, sen bu cemaati kıskanıyorsun” diye dudak büktüler mi?
Büktüler.
Sonunda, bu çete, devletin birliğine ve dirliğine kastedecek güce ulaştı mı?
Ulaştı.
Haydar Hoca haklı çıktı mı?
Çıktı.
Daha hangi birini sayalım:
Haydar Hoca “otuz yıldan beri, Atatürk’e ve ailesine sahip çıkarak, Ona sövenlere karşı göğsünü siper ederek “Atatürk’ün milleti birleştiren harç” olduğunu anlattı mı, anlattı.
Haklı çıktı mı, çıktı.
Artan işsizlik rakamlarına, durağanlaşan ekonomik değerlere, dumanı tütmeyen sanayi bacalarına, fukaralaşan halkın yüzünün gülmesine karşı Milli Ekonomi Modeli gibi çağlar üstü bir kalkınma modeli önerdi mi, önerdi.
Dünyanın dört yanında el üstünde tutulan, yüzlerce akademisyenin desteklediği, onlarca ülkenin uyguladığı bu modele kulak tıkadılar mı, tıkadılar.
Haydar Hoca haklı çıktı mı, çıktı.
Bu memleketin bir evladı olan Haydar Hoca’nın “Anadolu’dan beslenen”, yüzde yüz yerli olan ve 'ana sütü' gibi helal olan fikirlerini, projelerini, uyarılarını, feryatlarını, çarelerini, çözümlerini dinlemeyenlere demem o ki;
Bu ülke hepimizin…
Bu ülkenin kılına zarar gelirse hepimiz zarar görürüz.
Bu ülkenin, barışa, huzura, istikrara ihtiyacı var.
Bu ülkenin çözüme ihtiyacı var.
Gelin bu 'çözüm'e sahip çıkalım.
Bizim bir ata sözümüz var doğru söyleyeni dokuz köyden koyarlar diye.Ben Haydar Baş hocamıza canı gönülden katılıyorum. Lakin millet doğru sözlere değil yalana inanıyor,olan yine vatana ve garip guraba kesime oluyor.Zengin daha çok zengin olurken fakir daha çok fakir oluyor.Köşe yazınızda doğru tesbitler yapmışsınız sizi tebrik ederim.