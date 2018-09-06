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12 Dev Adam, parkeye çıkıyor

​​​​​​​Türkiye, Hamburg’da düzenlenecek VTG Süper Kupa’da mücadele edecek

06 Eylül 2018 Perşembe 17:19
12 Dev Adam, parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek VTG Süper Kupa’da mücadele edecek. 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda 14 Eylül’de Ankara’da Karadağ, 17 Eylül’de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında Almanya’da düzenlenecek VTG Süper Kupa’da sahne alacak. Milli takım, organizasyondaki ilk maçını bugün TSİ 21.00’de ev sahibi Almanya ile yapacak. Dört takımın katıldığı turnuvadaki diğer maçta ise Çekya ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Milliler, bu müsabakayı kazanması durumunda Çekya-İtalya mücadelesinin kazananıyla 8 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Almanya’ya yenilmesi durumunda aynı gün üçüncülük maçında mücadele edecek. Turnuvadan sonra Türkiye’ye dönecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 10-13 Eylül’de Ankara’da yapacağı kampla tamamlayacak. 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu’nda mücadele eden milliler, 14 Eylül’de Karadağ ile Ankara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana’ya hareket edecek A Milli Takım, 17 Eylül’de Slovenya ile karşılaşacak.

Berkan kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Berkan Durmaz aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlı ekipte TOFAŞ’tan Berkan Durmaz’ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Millilerde daha önce de Ayberk Olmaz, Rıdvan Öncel ve Berk Uğurlu aday kadrodan gönderilmişti.

Son Güncelleme: 06.09.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı12 Dev Adam
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