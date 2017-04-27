Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 21.15'te başlayacak. Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı. Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı serinin üçüncü maçında ise Olympiakos'u 64-60 mağlup etti. Anadolu Efes, serideki 4. karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Bu karşılaşmadan Olympiakos'un galibiyetle ayrılması durumunda ise seri, 5. maça uzayacak.

Anadolu Efes 16 yıllık hasreti dindirmeye çok yakın

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında play-off serisinde 2-1 öne geçen Anadolu Efes, yarın oynanacak maçı kazandığı takdirde 16 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek. Lacivert-beyazlı takım, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçını kazandığı takdirde 16 yıl sonra Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek. Anadolu Efes, Yunan ekibini geçmesi durumunda tarihinde üçüncü kez bu organizasyonda Dörtlü Final'de mücadele edecek. Türk basketbol unun en köklü kulüplerinden olan Anadolu Efes, ilk kez 1999-2000 sezonunda, söz konusu dönemde FIBA Avrupa Ligi ismi altında düzenlenen organizasyonda son 4'e kaldı. "Kupa 1", 2000-2001 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve Suproleague olarak iki farklı şekilde düzenlenirken, lacivert-beyazlı ekip, Efes Pilsen olan o dönemdeki ismiyle Suproleague'te mücadele etti ve ikinci kez Dörtlü Final'e çıktı. Organizasyon, 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) oynanmaya başlandı. Lacivert-beyazlı ekip, Yunan rakibini elemesi durumunda bu isim altında oynanan kupada ilk kez Dörtlü Final'e yükselecek.

Türk basketbol tarihinde ilk olacak

Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e çıkma başarısı göstermesi durumunda Türk basketbolunda bir ilk yaşanacak. Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Panathinaikos'u eleyerek son 4'e kaldığı ligde, ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'de yer alacak. Lacivert-beyazlı takım, aynı zamanda Fenerbahçe ile en fazla Dörtlü Final'e (3 kez) çıkan takım olacak.

Olympiakos'tan rövanşı alacak

Anadolu Efes, Dörtlü Final'e çıkması durumunda rakibi Olympiakos'tan rövanşı da alacak. Lacivert-beyazlı takım, daha önce 2012-2013 sezonunda play-off turunda eşleştiği rakibine elenmişti. Yunan ekibi, o sezonki play-off serisini 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Perasovic üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de yer alacak

Anadolu Efes'in hedefini gerçekleştirmesi durumunda Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic de üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezon İspanya'nın Baskonia (Laboral Kutxa) ekibi ile son 4'e kalmıştı. Perasovic, aynı zamanda Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşıyan ilk yabancı başantrenör olma mutluluğunu da yaşayacak. Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Ergin Ataman, 2000-2001 sezonunda ise Oktay Mahmuti yönetiminde bu başarıya ulaşmıştı.

Avrupa'da kupa kazanan ilk takım

Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını kazandıran takım unvanına sahip. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında başantrenör Aydın Örs yönetiminde Türkiye'ye basketboldaki ilk kupasını getirdi. Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.