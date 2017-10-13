2. hafta maçları başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 3. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Cebeci)

20.15 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)

15 Ekim Pazar:

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Sakarya)

15.15 Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank (Volkswagen Arena)

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)

19.30 Banvit-Eskişehir Basket (Banvit Kara Ali Acar)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Adana ASKİ (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Edip Buran)

16.00 Bornova Beckerspor-Galatasaray (Bornova Atatürk)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Caferağa)

15 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

17.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Caferağa)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bandırma Kırmızı (Gazanfer Bilge)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Petkimspor (Ankara)

16.00 Türk Telekom-Samsun Büyükşehir Anakent (TOBB ETÜ)

16.00 Karesispor-Afyon Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Antalyaspor-Bakırköy Basket (Antalya)

18.00 Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ (Akhisar Belediye)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)

15 Ekim Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Selçuklu Belediye)