20 takımla Avrupa'dayız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımları açıkladı.

TBF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek kulüpler belirlendi ve gereken bildirimler yapıldı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında Türkiye adına mücadele edecek 12 erkek, 8 kadın takımı şöyle:

Erkekler:

THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka

FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya Büyükşehir Belediyespor

ULEB Avrupa Kupası: TOFAŞ, Galatasaray, Türk Telekom

FIBA Avrupa Kupası: Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kadınlar:

FIBA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol

FIBA Avrupa Kupası: BOTAŞ, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, OGM Ormanspor

Yabancı oyuncu kuralı

TBF Yönetim Kurulu, geçen günlerde gerçekleştirilen yabancı oyuncu kuralı değişikliğiyle ilgili de bilgilendirme yaptı. Buna göre Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlar aynı anda 10 yabancı uyruklu basketbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Bu basketbolculardan en fazla 5'ine takım kadrolarında yer verilecek. Takımlar sakatlık veya başka nedenlerden dolayı ihtiyaç duymaları halinde mevcut yabancı uyruklu basketbolcularının sözleşmesini feshetmek kaydıyla iki yabancı uyruklu basketbolcusunu değiştirebilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı uyruklu basketbolcuların ülke vatandaşlıklarına ilişkin koşullar ise FIBA'da belirtilen koşullarla aynı şekilde tarif edildi. Öte yandan aktif hakemlik kariyerini noktalayan eski A klasmanı hakemlerinden İsmail Aydın TBF Merkez Hakem Kurulu üyeliğine atandı.