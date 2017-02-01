21. hafta başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 3 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Ligde yarın geçen yılın finalistleri karşı karşıya gelecek. Son 3 maçından galip ayrılan Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 95-79 kazanmıştı. Organizasyonda oynadığı son 2 maçta sahadan mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum'un ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Milano temsilcisine 81-80 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank, 3 Şubat Cuma günü Abdi İpekçi Arena'da saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Yunan ekibi, sarı-kırmızılıları sahasında oynadığı ilk maçta 85-58 yenmişti. Haftanın son karşılaşmasında Anadolu Efes, organizasyonda 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına konuk olacak. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te yapılacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş

3 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes