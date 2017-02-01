Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

21. hafta başlıyor

Avrupa Ligi'nde 21. haftasında yarın ve 3 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak. Fenerbahçe'nin geçen sezon finalde kaybettiği Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı ağırlayacağı yarınki maçlarda, Darüşşafaka Doğuş ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:01
21. hafta başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 3 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Ligde yarın geçen yılın finalistleri karşı karşıya gelecek. Son 3 maçından galip ayrılan Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 95-79 kazanmıştı. Organizasyonda oynadığı son 2 maçta sahadan mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum'un ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Milano temsilcisine 81-80 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank, 3 Şubat Cuma günü Abdi İpekçi Arena'da saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Yunan ekibi, sarı-kırmızılıları sahasında oynadığı ilk maçta 85-58 yenmişti. Haftanın son karşılaşmasında Anadolu Efes, organizasyonda 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına konuk olacak. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te yapılacak.

Program
THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş

3 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes
Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa Ligi21. Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal tur için oynayacak
Kartal tur için oynayacak
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Cedi Osman'dan kötü haber
Cedi Osman'dan kötü haber
Durant varsa sorun yok
Durant varsa sorun yok
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim