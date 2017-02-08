22. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 22. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 10 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes, yarın İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, Milano'da yapılan ilk karşılaşmada rakibine 105-92 mağlup olmuştu. Organizasyonda 10 Şubat Cuma günü, iki İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. Üç maçtır sahadan mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, cuma günü saat 20.00'de Volkswagen Arena'da oynanacak derbide 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlileri 71-64 yenmişti. Galatasaray Odeabank ise haftanın son maçında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, TSİ 23.00'de oynanacak müsabakada rakibiyle Palau Blaugrana'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, sarı-kırmızılıların 78-64'lük üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

10 Şubat Cuma:

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Galatasaray Odeabank