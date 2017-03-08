25. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 25. hafta maçlarıyla sürecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 10 Mart Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Organizasyonda çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray Odeabank, yarın Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, evindeki ilk maçta rakibine 109-84 mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te başlayacak müsabakada rakibiyle Ülker Sports Arena'da karşılaşacak. İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi Baskonia, 86-52 kazanmıştı. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 10 Mart Cuma günü Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda yaptığı ilk maçı 91-83'lük skorla kaybetmişti. Bu kulvarda oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Darüşşafaka Doğuş, 10 Mart'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, sahasında oynadığı ilk maçta sahadan 77-71 mağlup ayrılmıştı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Galatasaray Odeabank

20.45 Fenerbahçe - Baskonia (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya)

10 Mart Cuma:

21.00 Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Doğuş

23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)