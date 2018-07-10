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25 sayı atıp, 6 ribaunt aldı

NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavalierslı Cedi Osman, Indiana Pacers'ı 93-88 yendikleri mücadelede 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı

10 Temmuz 2018 Salı 10:00
25 sayı atıp, 6 ribaunt aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, takımının Indiana Pacers ile oynadığı hazırlık maçında 25 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.

Cavaliers'ın NBA Yaz Ligi'nde Pacers'ı 93-88 yendiği maça ilk 5'te başlayıp 31 dakika süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performansıyla göz doldurdu.

Sahanın en skoreri olan Cedi Osman'ın yanı sıra takımın çaylak oyuncusu Collin Sexton da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolCedi OsmanNBA
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