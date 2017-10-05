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26 yılda 41. kupasını aldı

Fenerbahçe Doğuş'un başında dün Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde eden tecrübeli başantrenör Obradovic, 26 yıllık kariyerinde 41. kez kupa sevinci yaşadı

05 Ekim 2017 Perşembe 11:03
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26 yılda 41. kupasını aldı

Basketbol 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit'i yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, çalıştığı takımlarla kupalara ambargo koymaya devam ediyor.

Avrupa'nın en iyi başantrenörü olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin, Sırp çalıştırıcısı Obradovic, 26 yıllık kariyerinde toplam kupa sayısını 41'e yükseltti. Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk yaşayarak bu organizasyonda en fazla kupa kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduran Obradovic, Panathinaikos'la 5, Fenerbahçe Doğuş, Partizan, Joventut Badalona ve Real Madrid'le birer kez Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanmayı başardı. Obradovic, Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Saporta Kupası'nı da Real Madrid ve Benetton'la birer kez elde etti.

Sırp çalıştırıcı, yerel liglerde ise Panathinaikos'la 11 kez Yunanistan Ligi, Fenerbahçe Doğuş'la 3 defa Türkiye Ligi ve Partizan'la bir kez Yugoslavya Ligi olmak üzere 15 şampiyonluk sevinci yaşadı. Obradovic, yerel kupalarda ise Panathinaikos'la 7 Yunanistan Kupası, Fenerbahçe Doğuş'la bir Türkiye Kupası, Partizan'la da bir Yugoslavya Kupası zaferi elde etti.

Sırp başantrenör dün alınan kupayla Fenerbahçe Doğuş'la Cumhurbaşkanlığı Kupası sayısını üçe çıkarırken, Benetton'la ise bir kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp kariyerinde 39 kez kupa gören Obradovic, milli takımlar seviyesinde de büyük başarılar kazandı.Tecrübeli başantrenör Yugoslavya Milli Takımı'nı 1997'de Avrupa, 1998'de ise dünya şampiyonu yaptı.

Sırp başantrenörün kariyerindeki 41 kupası şöyle:

Dünya şampiyonluğu (1998 yılı): Yugoslavya

Avrupa şampiyonluğu (1997 yılı): Yugoslavya

Avrupa Ligi (9): Panathinaikos (5), Fenerbahçe (1), Real Madrid (1), Partizan (1), Joventut Badalona (1)

Saporta Kupası (2): Real Madrid (1), Benetton (1)

Lig (15): Panathinaikos (11), Fenerbahçe (3), Partizan (1)

Yerel kupa (9): Panathinaikos (7), Fenerbahçe (1), Partizan (1)

Cumhurbaşkanlığı Kupası (3): Fenerbahçe

İtalya Süper Kupası (1): Benetton

21 kupanın 8'i Obradovic'le

Fenerbahçe Doğuş, tarihinde kazandığı 21 kupanın 8'ini Obradovic'in yönetiminde müzesine götürdü. Obradovic'in takımın başına gelmesiyle Avrupa'nın en önemli takımlarından biri haline gelen Fenerbahçe Doğuş, Sırp başantrenörle 4 yılda bir THY Avrupa Ligi, üçer lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile bir Türkiye Kupası zaferini yaşadı.

17 ayda 5 kupa

Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17 ayda 5 kupa kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu süre zarfında hedefteki 5 kupanın 5'ini almayı başaran Fenerbahçe Doğuş, hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı. Obradovic'in takımı 13 Haziran 2016'da lig şampiyonluğuna, aynı yıl 5 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini ekledi. Bu yıl da Türkiye Ligi'nin yanı sıra THY Avrupa Ligi'ni de kazanan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da dün bir kez daha kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler söz konusu dönemde yarıştığı kulvarlardan sadece Türkiye Kupası'nı kazanamadı.

Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe Doğuş, Obradovic yönetiminde Avrupa'nın da zirvesine çıktı. Zeljko Obradovic öncesinde de mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde önemli başarı elde edemeyen sarı-lacivertliler, Sırp başantrenörle geride kalan 4 sezonun 3'ünde Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final sonucunda Avrupa şampiyonluğunu elde eden sarı-lacivertliler, yeni sezona da unvanını korumak için başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı KupasıBasketbolFenerbahçe DoğuşKupa SayısıZeljko Obradovic
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